El CTA reconoce que se deberían haber pitado los penaltis reclamados por el Mallorca y el Valencia

Archivo - January 25, 2026, Madrid, Spain: RCD Mallorca's Vedat Muriqi during La Liga match. January 25, 2026. - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido que el colegiado debería haber pitado penalti y decretado la expulsión de Igor Zubeldia por un agarrón en el área durante el RCD Mallorca-Real Sociedad celebrado el sábado en el Estadi Mallorca Son Moix (0-1), asegurando que VAR debió intervenir "por error claro, obvio y manifiesto", igual que se debería haber señalado la pena máxima en el Valencia-Osasuna por una mano de Jorge Herrando.

En el minuto 12 del partido en Palma, con 0-0 en el marcador, el defensa 'txuri urdin' sujetó al delantero kosovar de la cintura "de forma ostensible y continuada, primero con un brazo y luego con ambos, impidiéndole continuar la jugada y derribándolo". Sin embargo, el árbitro no sanciona nada y el VAR mantiene la decisión.

"La Regla 12 indica que los agarrones ostensibles dentro del área constituyen penalti, y si la infracción es agarrar sin intentar disputar el balón, se considera DOGSO por evitar una ocasión manifiesta de gol sancionada con tarjeta roja. Para el CTA es un agarrón claro, punible, donde el balón estaba a plena disposición del delantero, que claramente había ganado la posición, y además evita una ocasión manifiesta de gol. Por tanto, debió señalarse penalti más la expulsión, y el VAR debió intervenir por error claro, obvio y manifiesto", apuntó el CTA en el espacio 'Tiempo de revisión'.

Por otra parte, el CTA analizó también una acción de Jorge Herrando, que desvió en el área con el brazo un tiro de Largie Ramazani, durante el Valencia-Osasuna del domingo en Mestalla (1-0). El colegiado no pitó nada y el VAR no le corrigió. "Las manos en apoyo se sancionan si el brazo se abre y ocupa un espacio antinatural o hace un movimiento adicional para jugar o interceptar el balón. Si el brazo está demasiado extendido, se considera mano punible", indicó.

"El CTA considera que aunque el jugador en su caída se apoya con la mano, este mantiene su brazo extendido, separado el cuerpo, excesivamente abierto y ocupando un espacio de forma antinatural interceptando el balón. El CTA considera que la mano es punible y se debió señalar penalti, el VAR debió intervenir al tratarse de un error claro y manifiesto", expresó.