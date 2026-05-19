El CTA sí ve falta de Mbappé en el gol madridista al Sevilla, pero no lo considera "error claro y manifiesto"

Kylian Mbappe of Real Madrid CF and Kike Salas of Sevilla FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 17, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), organismo dependiente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sí ve "falta en ataque" de Kylian Mbappé sobre José Ángel Carmona en lo que significó el 0-1, a la postre definitivo, en el reciente Sevilla FC vs Real Madrid de LaLiga EA Sports, donde también hubo una acción "temeraria" sobre Vinícius Jr. y que a su juicio "llevaría aparejada la sanción técnica de penalti", que no se pitó.

En el 15' de ese partido de la jornada 37 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, "se produce una acción de contacto en la que un jugador del Real Madrid impacta con el brazo en el rostro de un rival dentro del área", alude el CTA al golpe de Mbappé sobre Carmona. "En el desarrollo de dicha fase ofensiva, el atacante disputa la posición con un defensor del Sevilla en una acción de lucha por el espacio", se relata en 'Tiempo de Revisión'.

"Durante esta disputa, el delantero realiza un movimiento de brazo que impacta en la cara del defensor, en un contexto de inercia y dinámica propia de la acción. Como consecuencia de esta disputa, el defensor ve condicionada su capacidad de oposición en la jugada, continuando la acción ofensiva hasta la consecución del gol por parte del Real Madrid. El árbitro, correctamente posicionado y con visión directa, decide permitir la continuidad del juego y valida el gol", añade la portavoz del CTA.

"Se trata de una acción en la que coexisten distintas posibles lecturas futbolísticas. El árbitro interpreta que el movimiento del brazo forma parte de la acción natural de protección del espacio en la disputa, sin apreciar una intensidad suficiente ni un uso del brazo temerario o indebido que justifique la señalización de falta en ataque. En base a este criterio, valida la acción ofensiva y el posterior gol", subraya el vídeo.

Sin embargo, el CTA considera que "la acción puede entenderse como infracción al existir un uso del brazo por parte del atacante, que impacta en el adversario generando una desventaja en la disputa". "Este gesto, aun dentro de la dinámica de juego, presenta argumentos para ser sancionado como falta en ataque previa a la consecución del gol", apostilla el CTA.

"Desde el punto de vista del protocolo VAR, se trata de una acción interpretable en cuanto a la intensidad y naturaleza del contexto, no constituyendo un error claro y manifiesto. Por ello, el VAR actúa correctamente al no intervenir", matiza la portavoz del CTA.

Luego se analizó un contacto 'a posteriori' tras haberse jugado el balón, donde Vinícius en el minuto 35 recibió un golpe de Kike Salas. "Un jugador del Real Madrid entra en el área y el balón queda para el despeje del defensor sevillista, que golpea el balón y posteriormente impacta en la pierna del atacante. Para que este tipo de acción sea punible, el contacto posterior debe ser claramente temerario o impedir al atacante continuar la jugada, circunstancia que no se da ya que el balón sale despejado a distancia", señala el CTA en su vídeo de explicaciones.

"Desde el punto de vista de las reglas del juego, en este tipo de lances debe valorarse la intensidad, el uso de la pierna y el riesgo generado por el contacto. Para el CTA, la acción puede considerarse temeraria, lo que llevaría aparejada la sanción técnica de penalti y disciplinaria de tarjeta amarilla", corrige el CTA lo pitado en ese lance.

"No obstante, al tratarse de una jugada con un claro componente interpretativo, donde la intensidad del contacto admite distintas valoraciones, debe prevalecer el criterio del árbitro de campo. En este contexto, y siguiendo la filosofía VAR, no estamos ante un error claro, obvio y manifiesto, por lo que la no intervención del VAR se considera correcta", concluye el relato del CTA sobre ese encuentro.