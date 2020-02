Cuadra Fernández: "La palabra 'robo' no es acorde a ningún deporte"

Publicado 12/02/2020 18:50:20 CET

El colegiado español Guillermo Cuadra Fernández compareció ante los medios de comunicación este miércoles tras el Comité Técnico de Árbitros (CTA), celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y aseguró que no debería utilizarse la palabra "robo" porque "no es acorde a ningún deporte".

"No valoramos palabras de este tipo porque no pueden utilizarse términos delictivos para el deporte. Nosotros analizamos el partido antes y después para sacar el mejor rendimiento y siempre estamos esforzándonos para mejorar. En eso nos afanamos antes y después de los partidos", dijo Cuadra Fernández.

"Tratamos a todos los equipos por igual, y el planteamiento -a la hora de arbitrar- es exactamente el mismo para todos los partidos. Sinceramente, no creo que ese comentario (hablar de robos en el fútbol español) esté acorde con gente con cierta educación. Considerar que ha habido un hecho delictivo no es acorde a ningún deporte. No creo que nadie tenga que hacer comentarios de ese tipo", explicó.

Preguntado por el protocolo del VAR, el árbitro del comité balear dijo que los periodistas "hacen una buena función didáctica" en este sentido. "El protocolo está claro. Máximo beneficio con mínima interferencia. Queremos que el juego siga siendo dinámico, el mismo juego que a todos nos gusta y nos apasiona. La línea de interevención está bastante clara y no creo que se necesiten más aplicaciones", dijo.

"No cambio la decisión cuando arbitro en función de un jugador u otro. No hablamos de jugadas particulares y nosotros cuando entramos al terreno de juego queremos impartir justicia siendo lo más ecuánime posibles. No nos afecta que sea un jugador y otro. Al final hacemos nuestro trabajo y sinceramente no nos afecta", añadió Cuadra Fernández.

Por último, el árbitro que dirigirá este sábado el Barcelona-Getafe, aseguró que están "cómodos" hablando con los medios. "En la época anterior nadie hacía declaraciones, pero ahora estamos más abiertos. En cada reunión técnica los medios tienen acceso para hablar con nosotros. Es cierto que no existe esa necesidad de salir a la luz pública, pero entendemos que sea algo que valore el aficionado y los medios", zanjó.