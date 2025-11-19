La cuarta camiseta del Barça revive el "arte" del 0-3 en el Bernabéu de 2005

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado que esta temporada tendrá una cuarta equipación que rinde homenaje al 0-3 frente al Real Madrid del 19 de noviembre de 2005 con los goles de Samuel Eto'o y Ronaldinho, una camiseta que forma parte de la campaña 'El fútbol es arte' y que estará disponible en la plataforma de e-commerce del club, en las Barça Botigues y en nike.com.

"El FC Barcelona tendrá esta temporada una cuarta equipación que apela a la historia y al arte. El club presenta una nueva indumentaria oficial reivindicando una de las obras maestras más memorables del imaginario 'culer' contemporáneo: el 0-3 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005", ha anunciado la entidad blaugrana en un comunicado.

Este miércoles se cumplen 20 años de aquella victoria por 0-3 frente al Real Madrid. La nueva camiseta presenta las franjas blaugrana en vertical pero desestructuradas, un detalle que no es casualidad. Las líneas se inspiran en la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles que se marcaron aquella noche: el primero de Eto'o y los dos siguientes de Ronaldinho.

En el interior del cuello, tres círculos destacan los minutos en los que se marcaron esos goles: 14', 58' y 77', y en la parte externa, un detalle de la senyera completa el diseño. El pantalón es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna. Esta nueva equipación está disponible desde este miércoles en la plataforma de e-commerce del club, en las Barça Botigues y en nike.com.

Con el estreno de esta cuarta camiseta, el Barça ha lanzado la campaña 'El fútbol es arte'. Para celebrar esta fusión entre fútbol, deporte y moda, se ha difundido en las redes sociales del Club un vídeo protagonizado por Rashford, Bardghji, Balde, Marc Bernal, Alexia, Aitana y Ona, en el que se adentran en el taller de pintura de un artista imaginario.

"La pieza gira en torno al concepto de que el fútbol regala momentos que no se pueden explicar con palabras. Goles que no solo se celebran, se recuerdan. Creaciones de deportistas que pintan sobre el lienzo del terreno de juego su obra maestra. Y aquel Clásico fue más que un partido, fue la declaración de que 'El fútbol es arte'", ha explicado el club blaugrana.