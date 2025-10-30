El cuarto árbitro revisará las jugadas en el Football Video Support de Primera RFEF y Liga F

Archivo - La colegiada Eugenia Gil Soriana revisa el Football Video Support durante el FC Barcelona-Alhama CF El Pozo de la Liga F Moeve 25-26 - LIGA F - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuarto árbitro de los partidos de Primera RFEF y de la Liga F Moeve será el encargado a partir de la próxima jornada de visualizar y juzgar las repeticiones de las jugadas cuando los entrenadores de los equipos soliciten la intervención del Football Video Support (FVS), en lugar del árbitro principal de los diferentes encuentros.

"FIFA ha concedido al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la autorización respecto del protocolo del Football Video Support (FVS) para que en el proceso de chequeo de goles concedidos, goles anulados y gol/no gol, la revisión la pueda realizar el cuarto árbitro y no el colegiado principal", anunció la RFEF en un comunicado.

Por ello, según esta nueva actualización, a partir de este fin de semana, los cuartos árbitros serán quienes realicen el chequeo oportuno de las jugadas en los casos citados anteriormente. A pesar de esta modificación, en caso de que en el chequeo surjan dudas, se podrá avisar al árbitro principal para que acuda al monitor para determinar la decisión final.