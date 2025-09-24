El cuatro con timonel mixto paralímpico, sin medallas en el Mundial de Remo en Shanghái

El cuatro con timonel mixto paralímpico, formado por Paco San Martín, Verónica Rodríguez, Saúl Peña, Rocío Fraguela y la timonela Leonor García, en el Mundial de Remo de Shanghái 2025. - FER

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cuatro con timonel mixto paralímpico de la delegación española de remo se quedó fuera de la pelea por las medallas en los Campeonatos del Mundo que se están disputando en Shanghái (China), después de clasificarse para la Final B, mientras que el cuatro sin timonel masculino fue cuarto en la Final C.

De los tres botes que debían haber competido en el cuarto día de regatas en el Shanghai Water Sports Centre, sólo dos lo pudieron hacer y sin los resultados esperados, mientras el tercero se quedó a la espera debido a un error de la organización en la asignación de calles y del programa informático que obligó a aplazar al jueves las semifinales del doble scull masculino, según informó la Federación Española de Remo.

La sesión se inició con el debut en el Mundial del primero de los dos botes paralímpicos del equipo nacional. El cuatro con timonel mixto PR3, formado por Paco San Martín, Verónica Rodríguez, Saúl Peña, Rocío Fraguela y la timonela Leonor García, ocupó la cuarta plaza en la segunda serie, resultado que le traslada a la Final B, con la séptima plaza como mejor resultado posible el sábado.

Posteriormente, entró en escena el cuatro sin timonel masculino, con Jorge Knabe, Juan Miguel Palomino, Eric Pastor y Pau Sánchez, se despidieron del Campeonato del Mundo con un cuarto puesto en la Final C, por lo que acaban decimosextos en la competición.