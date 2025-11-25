Los Cuatro Trampolines contarán con una prueba femenina a partir de la temporada 26-27

BERLÍN 25 Nov. (dpa/EP) -

El Torneo de los Cuatro Trampolines, el más prestigioso de los saltos de esquí, contará con una prueba femenina a partir de la temporada 2026-2027, según informaron este martes los organizadores del evento.

Estos apuntaron que esta novedad ha sido posible gracias a un acuerdo entre la Asociación Austriaca de Esquí y la provincia de Tirol para financiar un nuevo sistema de iluminación en el Estadio Bergisel de la localidad e Innsbruck, el cual era un requisito previo que hasta ahora había constituido el mayor obstáculo para la integración de las competiciones femeninas.

"Es una noticia fantástica y exactamente la señal que estábamos esperando. La 75 edición del Torneo de los Cuatro Trampolines pasará a la historia", celebró en un comunicado el presidente del evento, Manfred Schützenhofer.

El Cuatro Trampolines consta de cuatro pruebas de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí que se disputan en las localidades alemanas de Oberstdorf y Garmisch-Partenkirchen, y en las austriacas de Innsbruck y Bischofshofen.

Las cuatro sedes estarán equipadas con focos, lo que dará a los responsables más posibilidades de integrar competiciones femeninas en el programa del evento. En la actualidad, las competiciones femeninas se disputan el día de la clasificación masculina en todas las sedes.