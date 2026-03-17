Cubarsí y el baile con Laporta: "Como jugador y como socio cada uno tiene la libertad de expresarse como desee"

Ronald Araujo and Gavi, FC Barcelona players, cast their votes alongside Joan Laporta during the election for the presidency of FC Barcelona at the Spotify Camp Nou on 15 March 2026, in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ha asegurado este martes, tras las elecciones del pasado domingo que han devuelto a Joan Laporta a la presidencia del club, que los futbolistas también viven el proceso electoral con naturalidad y libertad, tanto como socios como miembros de la plantilla, y en este sentido ha defendido que él y varios jugadores cantaran y bailaran con el entonces candidato Laporta tras votar.

"Como jugador y como socio cada uno tiene la libertad de expresarse como desee, de votar a quien crea necesario. Yo voté y me lo quedo para mí. Ha salido Laporta de presidente, le damos la enhorabuena y nosotros ya mentalizados para mañana", señaló el central en rueda de prensa.

Las palabras del defensa llegan después de la imagen que se vivió el pasado domingo en la jornada electoral, cuando varios futbolistas del primer equipo coincidieron con Laporta tras ejercer su derecho a voto.

Jugadores como Pedri, Dani Olmo, Marc Casadó, Marc Bernal, Fermín López, Gerard Martín, Raphinha -que llegó justo después de votar- o el propio Cubarsí se abrazaron con el dirigente y celebraron el momento entre saltos y cánticos.

Cubarsí explicó además que el presidente electo visitó este martes al equipo en la Ciutat Esportiva para saludar a la plantilla y trasladarles su confianza. "Nos ha venido a visitar, le hemos dado la enhorabuena. Nos ha dicho que fuéramos nosotros, que estamos a un nivel espectacular, que sigamos así, haciendo las cosas bien y que sigamos sobre todo siendo una familia y un grupo porque esto es al final lo que da títulos", afirmó.