Cubarsí: "El Guadalajara ha hecho un trabajo espectacular, pero yo creo que nos lo hemos merecido"

Pau Cubarsi of FC Barcelona in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, Round of 16 football match played between CD Guadalajara and FC Barcelona at Estadio Pedro Escartin Stadium on December 16, 2025 in Guadalajara, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El futbolista español Pau Cubarsí, zaguero del FC Barcelona, ha elogiado este martes el "trabajo espectacular" de los jugadores del Deportivo Guadalajara pese a su derrota por 0-2 contra el equipo culé en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE.

"Estos partidos son engañosos. Parece que seamos muy superiores, pero no, porque ellos salen con todas las fuerzas y nosotros tenemos que salir igual, con la misma ambición y mentalidad para ganar. Han hecho un trabajo espectacular, pero yo creo que nos lo hemos merecido", declaró Cubarsí a los micrófonos de Movistar Plus+ desde el Estadio Pedro Escartín.

"En la segunda parte yo creo que hemos tenido mucho más ritmo y hemos creado más ocasiones", subrayó el central blaugrana tras un partido más sufrido de lo esperado. "En un bloque bajo tienes que moverlos de lado a lado bastante rápido para cansarlos. Creo que también, cuando han pasado los minutos, sí que hemos tenido más velocidad y ellos también se han ido cansando. Yo creo que ahí ha sido el punto clave", añadió al respecto.

Por último, Cubarsí celebró una efeméride redonda. "Muy contento de los 100 partidos oficiales con el club de mi vida. Vemos que debuté en Copa, ahora lo cierro en Copa y espero que sean muchos más, y en Copa también", concluyó.