Cubarsí: "Intento plasmar mi tranquilidad en el juego"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Pau Cubarsí, defensa del FC Barcelona, intenta "plasmar" su habitual "tranquilidad" también "en el juego", tanto con los culés como con la selección nacional, siendo protagonista de una trayectoria profesional en la que "está pasando todo muy rápido" y en la que integra un equipo donde él daría a Raphinha el Balón de Oro.

"Algún delantero me intenta buscar. Te intentan sacar del partido o quieren charlar un poco, pero yo estoy para el partido. Para charlar, después del partido", dijo este miércoles durante una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño. En pocos días, Cubarsí disputará con España los cuartos de final de la Nations League ante Países Bajos.

"Alguna vez me ha caído alguno de estos, pero tampoco hace falta darles importancia. Me río y me voy", admitió antes de señalar que muy pocas cosas lo ponen nervioso. "Así como tal, no. Dentro del campo intento plasmar esa tranquilidad en el juego", afirmó un Cubarsí que va camino de batir récords en número de partidos con el Barça.

"Contra el Barbastro en Copa del Rey hice 50, que lo vi por Instagram. Ahora llevaré unos 60 y largos. Está pasando todo muy rápido. He cambiado bastante también físicamente, pero técnicamente siempre hay que mejorar cosas. Aún tengo que mejorar mucho, pero he cambiado bastante", insistió el central blaugrana de 18 años.

"Yo siempre he tenido la de dormir perfectamente", precisó acerca de su aplomo, confesando que en su habitación de La Masia duerme 10 horas como "mínimo" para así estar "contento". Además, su rutina apenas ha variado durante las concentraciones de la 'Roja' en Las Rozas (Madrid).

"Aquí la vida es tranquila. Entrenas por la mañana y duermes por la tarde, así que más o menos lo mismo. Pero sí, conoces a gente nueva cuando vienes nuevo. Después te reencuentras con personas que los ves en el campo en LaLiga día a día y muy bien, un ambiente muy sano y una gran familia", describió sobre la convocatoria de Luis de la Fuente.

De hecho, Cubarsí nunca se imaginaba ser pieza clave en el primer equipo culé siendo tan joven. "Yo pensaba que estaría ahí jugando con el Barça Atlètic. A lo mejor alguna oportunidad, pero asentado en el primer equipo nunca me lo hubiera esperado", apuntó al respecto.

Así, es difícil mantener los pies en el suelo con 18 años. "Puede pasar porque somos jóvenes y todo el tema este no lo llevamos bien, pero la familia también es muy importante y los valores que han transmitido desde pequeño, eso marca la diferencia", argumentó.

"TODOS SOMOS FAVORITOS PARA LA CHAMPIONS LEAGUE"

Con el Barça está peleando esta temporada por todos los títulos, siendo el más ansiado la Champions League. "Ahora estamos en cuartos, hay los ocho mejores, así que todos somos favoritos", respondió sobre la candidatura culé, estatus que para Lamine Yamal es bastante mayor.

"Estoy de acuerdo con él, pero a la vez no, porque cada partido es un mundo. Hay los mejores ahora mismo y cualquiera te puede ganar y tú los puedes ganar a ellos", matizó sus declaraciones antes de centrarse en el rendimiento del propio Lamine: "Siempre fue así de bueno. Yo llegué en Alevín A, él ya estaba. Ya desde ahí hemos compartido vestuario y lo ves entrenar y jugando y dices: 'Podría ser yo, ojalá'".

Por otra parte, valoró el plan de su entrenador Hansi Flick con los fueras de juego tan altos. "En el campo se ve más fácil que desde fuera. He visto algún partido así que me ha tocado y digo '¡qué locura!', se ve muy nervioso. Pero en el campo estás tranquilo con la línea y depende mucho de la concentración de cada uno y sobre todo de si el balón está apretado o no", explicó Cubarsí.

"Al tener presión puedes tirar la línea hacia arriba porque sabes que, si tiene presión, no puede golpear fácil- Pero al golpear fácil, sí que tienes que tirar un poco para atrás porque te pueden pillar", agregó sobre cómo implementa las ideas de Flick en la zaga azulgrana.

A quién dar el Balón de Oro fue otro tema de debate. "Ahora mismo, por temporada y como se está dando, te diría que a Raphinha. Lamine ya me entiende y diría que a Raphinha también, yo creo que sí. Es que este año está a tope", elogió Cubarsí al delantero brasileño.

Luego señaló al propio Raphinha y al defensa uruguayo Ronald Araujo como líderes en el vestuario del Barça, e igualmente subrayó quién lidera en la selección española: "Aquí Morata es el número 1. Es buen tío, siempre desde el primer día ya me acogió. Tuvimos muy buena relación y estoy muy contento del trato que me ha dado".

Por último, Cubarsí opinó sobre cómo sería un Real Madrid vs Barça en la final de la Champions League de este curso. "Para el espectáculo, te diría que es la mejor final de Champions; para la gente que le gusta el fútbol, pues es la mejor. Y para nosotros, te diría que venga el que venga; porque si estamos en la final, es porque podemos optar a ello y que venga el que venga", repitió finalmente.