'Cucho' Hernández y Junior Firpo, bajas en el Betis por sendas lesiones musculares

Cucho Hernandez of Real Betis Balompie runs with the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Real Betis Balompie at Estadio de Vallecas on December 15, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero Juan Camilo 'Cucho' Hernández sufre una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo y el lateral Junior Firpo, una lesión miofascial del isquiotibial izquierdo, por lo que son baja en el Real Betis, que recibe en Copa del Rey este miércoles al Elche y el sábado, en LaLiga EA Sports, al Villarreal.

"Los jugadores del Real Betis Balompié, 'Cucho' Hernández y Junior Firpo, presentan sendas lesiones musculares tras el encuentro del sábado frente al Real Oviedo. Así lo han confirmado las pruebas a las que han sido sometidos ambos futbolistas en las últimas horas", informó el club.

El delantero colombiano sufre una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo, mientras que el lateral zurdo padece una lesión miofascial del isquiotibial izquierdo. "En ambos casos, su reincorporación al grupo dependerá de su evolución", concluyó el comunicado sobre los futbolistas, que fueron sustituidos en el minuto 80 del duelo de Liga frente al Real Oviedo.