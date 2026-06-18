Cucurella: "He tenido que trabajar muy duro y tener el premio del Real Madrid es muy bonito"

Marc Cucurella of Spain plays the ball during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa de la selección española Marc Cucurella reconoció este jueves que "todo fue muy rápido" a la hora de cerrarse su fichaje por el Real Madrid, "un gran paso" en su carrera, "muy difícil de rechazar" y un "premio muy bonito" a nivel personal después de haber tenido que "trabajar muy duro".

"Primero de todo decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Sí, fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que los clubes ya tenían más o menos todo hablado para ir para allí y la verdad que no tuve ninguna duda", señaló Cucurella en rueda de prensa con la selección.

Paa el catalán, este es "un gran paso" en su carrera. "En un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor, ninguna distracción, sólo centrarme en el Mundial, que creo que la oportunidad lo merece, así que disfrutar de esta gran experiencia", subrayó.

"Esas cosas creo que son difíciles de controlar. Es verdad que no estaba hablando y ni pensando de eso, pero al final cuando te llega tienes que tomar una decisión. Esas cosas son difíciles de controlar, pero creo que para nada he influenciado al equipo, al revés, todos mis compañeros se pusieron muy contentos", celebró.

El internacional sabe que "el Real Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo y la presión va a ser máxima, la exigencia también". "Estoy muy contento con este nuevo reto, al final cuando vas a un club de esta magnitud, lo que más quieres o lo que más deseas es pelear por títulos. Es el que más Champions tiene y ojalá poder ganar alguna como jugador y sobre todo disfrutar de la experiencia", apuntó.

Cucurella remarcó que en su carrera "quizás no ha sido del todo fácil". "He tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid, con todo lo que significa, creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera y ojalá disfrutarlo lo máximo, poder ganar títulos y disfrutar de esta experiencia", confesó.

Criado en La Masia, respeta "las opiniones" que vengan desde la afición del FC Barcelona por jugar en el Real Madrid. "Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que me han dado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas y creía que este era mi paso más oportuno", comentó.

"Al final, cuando un equipo como el Real Madrid te viene, te insiste, creo que es muy difícil de rechazarlo y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar y estoy muy feliz de la decisión que he tomado", añadió al respecto.

El lateral recordó que "un proceso de estos es muy largo y no solo son muchos factores involucrados". "Lo mejor que me ha pasado es que el Real Madrid vino con mucha fuerza, que prácticamente no salió de ningún lado y cuando salió, ya estaba todo cerrado y eso para mí fue una cosa muy importante porque no era fácil la situación que tenía", manifestó en relación al posible interés de otros equipos.

CHARLA POSITIVA CON MOURINHO

"Estar dentro de un Mundial y tener que pensar cosas o no tener el foco cien por cien aquí no se lo merecían ni mis compañeros ni el equipo y tener la oportunidad de dejarlo cerrado antes de que empezase fue un punto muy importante. Cuando un equipo como el Real Madrid te viene es muy difícil o prácticamente imposible decirle que no y no tuve ninguna duda. Sobre todo lo que más me gusta es que puedo estar centrado en esta experiencia que quién sabe si va a ser mi primer y mi último Mundial", recalcó.

Además, ya ha hablado con su nuevo técnico, José Mourinho. "Que un entrenador como él te llame dice que tiene ganas de trabajar contigo y es muy importante. También me dio mucha confianza y ahora con ganas también de estar con él", reconoció.

"Nuestra charla fue bastante rápida, no me quería entretener mucho porque sabe que tengo que estar centrado aquí y jugar mi mejor versión. Un poco lo que me gustó también es que en el partido que jugamos contra el Benfica se acordaba de acciones y que se acordase de detalles de esos creo que fue una buena manera. Creo que eso también me dio confianza para saber qué es el paso que tenía que tomar", sentenció al respecto.

Su pareja, Claudia, siempre ha reconocido ser del Real Madrid, y el catalán no le da importancia. "Sí que es verdad que cuando me conoció también quizás pasas de ver el fútbol cómo es desde dentro, que ves que no todo es tan bonito como parece y dejas un poco los sentimientos al lado y te guías más por lo que es mejor para ti, para tu carrera, en este caso para nuestra familia. Y me imagino que para ella estará muy feliz", se sinceró.

También habló de la nueva vida de sus hijos. "Ellos ya entendían lo que era estar en Chelsea y lo que significaba ir al estadio. Ahora tenemos que cambiar un poco todo, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Lo bueno también es que aún tenemos tiempo hasta que empiecen otra vez los coles de intentar encontrar todo y llegar ahí con todo un poco organizado que eso es lo mejor", expresó.