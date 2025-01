Las cuentas de FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid en la Champions

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La última jornada de la fase de liga de la Champions 2024-2025 apunta a ser frenética, con hasta 25 equipos inmersos en la lucha por el 'top 8' o para seguir vivos en la competición, con el FC Barcelona ya clasificado para octavos de final, aunque con opciones de liderato, con el Atlético de Madrid muy cerca de evitar ese 'playoff' al que parece estar destinado, salvo milagro, el Real Madrid.

Sin la eliminación o caer a los 'playoffs' en juego, el conjunto catalán, después de una excelente primera fase solo con el borrón de Mónaco (2-1) y con 18 puntos de 21 posibles, llega a la última jornada con la oportunidad de ir a los octavos de final desde el liderato. Aunque para eso necesitará ganar su encuentro ante el Atalanta en Montjuïc.

Pero los italianos también, con 14 puntos y en séptimo lugar, quieren sacar algo positivo de Barcelona para no abandonar los puestos de privilegio y evitar esa ronda extra. Además, los de Hansi Flick deben esperar un tropiezo en forma de derrota del Liverpool, el mejor equipo hasta el momento de esta Liga de Campeones, con pleno de triunfos en siete encuentros y que visitarán al PSV, decimonoveno con 11 puntos y que a su vez necesita no perder para no sufrir apuros a última hora.

Por debajo de Liverpool y Barça, los dos únicos equipos que llegan a la última jornada con el 'top 8' asegurado, hay hasta 25 clubes que no tienen confirmados sus objetivos. Del 3º al 20º, tiene opciones para evitar el 'playoff' y avanzar entre los ocho primeros. Entre ellos, están el Atlético de Madrid y el Real Madrid, aunque sus situaciones son muy distintas.

Los rojiblancos, con un último empujón en las jornadas más recientes de cuatro triunfos seguidos (PSG, Sparta Praga, Slovan Brastislava y Bayer Leverkusen), han ascendido al quinto puesto con 15 puntos. Por lo tanto, con dos sobre el corte de este 'top 8' y clasificado para los 'dieciseisavos', debe ganar en el Riyadh Air Metropolitano al RB Salzburg, ya eliminado, para asegurarse estar entre los ocho primeros y aspirar incluso al 'top 3', aunque dependería del Arsenal inglés y el Inter italiano, ambos con 16 puntos.

El Atlético también podría alcanzar su objetivo inicial, incluso, si empata o pierde, aunque entonces dependerá de terceros. En caso de no superar el empate en Austria, los triunfos de AC Milan, Atalanta, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Lille, Brest y Feyenoord le podrían apear, aunque entraría en juego la diferencia de goles, que ahora es de +5 para los madrileños. Y si pierden, necesitarían que Aston Villa, Lille, Brest y Feyenoord no ganaran sus partidos -Lille y Feyenoord se enfrentan-.

En cambio, el deseado 'top 8' es ya muy complicado para un Real Madrid lastrado por su irregularidad continental y al que, salvo carambola, no le va a salvar su reciente mejoría y el arreón de goles final. Los blancos solventaron con 'manita' (5-1) el trámite envenenado ante el Salzburgo en casa para atar los 'playoffs' y mantener vivo el sueño, aunque lejano, de evitar esa fase, que sumaría otros dos encuentros a un calendario ya muy cargado.

El actual campeón, en el decimosexto puesto y con 12 puntos de 21 posibles debe ganar a domicilio al Brest francés, equipo que le precede en la tabla por un punto, para seguir aspirando al 'top-8' y esperar que pinchen los de arriba, aunque es muy complicado, porque el calendario es muy benévolo con el resto de candidatos.

El Bayern de Múnich (12) se mide al Bratislava en casa; el Dortmund (12), en casa a un Shakthar aún con opciones; el Feyenoord (13), que se enfrenta al Lille (13); el Mónaco (13), que visita al Inter; el Aston Villa (13), contra el Celtic en Birmingham; el Leverkusen (13), con otro trámite en casa ante el Sparta Praga; y el Atalanta (14), que visita al FC Barcelona. Muy complicado que la mayoría se deje puntos, pero los blancos deben hacer su trabajo y esperar, también con la opción de acabar lo más arriba posible y evitar cruces complicados.

En cuanto a otros favoritos, sin la continuidad en el torneo asegurada, el Manchester City, tras caer por 3-2 en París, está obligado a ganar en el Etihad Stadium al Brujas belga si no quiere caer eliminado. Mientras que el PSG lo tiene más sencillo, porque un empate tras su épica remontada le permitiría estar en esos 'playoffs'.

En el otro extremo, Salzburgo, Leipzig, Estrella Roja, Sturm Graz, Slovan de Bratislava, Bolonia, Young Boys, Sparta de Praga y el Girona, que cerrará su histórica participación ante el Arsenal, se despidieron de la Champions en su primera participación, con un solo triunfo en siete partidos.