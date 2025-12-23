El CV Guaguas comenzará ante el Pamesa Teruel la defensa del título de la Copa del Rey de voleibol

Ocho niños representando a cada uno de los ocho participantes posan junto al trofeo de la Copa del Rey de voleibol tras el sorteo del cuadro final en el Museo de Bellas Artes de Valencia - RFEVB

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CV Guaguas, campeón de las dos últimas ediciones, comenzará ante el Pamesa Teruel la defensa de su título de la 51 Copa del Rey de voleibol, que se celebrará en el Pabellón La Fuente de San Luis de Valencia entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2026, según deparó el sorteo celebrado este martes en el Museo de Bellas Artes de la capital del Turia.

El CV Guaguas, que partía como primer cabeza de serie y ya sabía que evitaba hasta la final al Grupo Herce Soria Voleibol, el otro equipo destacado de la Superliga 2025-2026, quedó emparejado con el conjunto turolense, actual sexto clasificado del campeonato liguero.

El ganador de esta eliminatoria se enfrentaría al de la otra miércoles 26 de febrero entre el Conectabalear Manacor, subcampeón el año pasado y cuarto en la Superliga, y el UC3M Voleibol Leganés, octavo, mientras que el jueves, el Grupo Herce Soria Voleibol, segundo clasificado liguero, jugará ante el Cisneros La Laguna, séptimo, y el CV Melilla, cuarto, ante el Conqueridor Valencia, quinto, con los respectivos ganadores conformando la segunda semifinal. Las semifinales serían el viernes 28 y la final el sábado 1 de marzo.