El Dakar seguirá en Arabia Saudí en 2027 pese al conflicto en Oriente Próximo

Archivo - AL-ATTIYAH Nasser (qat), The Dacia Sandriders, Dacia, Ultimate, BF Goodrich, FIA W2RC, BENAVIDES Luciano (arg), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, portrait during the Prize Giving Ceremony and Finish Podium of the Dakar 2026, - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Rally Dakar se disputará por octavo año consecutivo en Arabia Saudí en 2027, la que será la 49ª edición de la carrera, del 1 al 15 de enero de 2027, en medio de las dudas de si esta sería su ubicación por el conflicto actual en Oriente Próximo.

"El Dakar 2027 presenta sencillamente el mayor kilometraje de especiales de la era saudí. Y con diferencia, ya que los competidores serán cronometrados sobre 5.320 km, una cifra que ni siquiera se había rozado hasta ahora (4.903 km en 2025)", informó en su página web el Dakar.

El recorrido del Dakar 2027, que se disputará del 1 al 15 de enero, fue presentado este lunes en el Institut du Monde Arabe de París por David Castera, director de la carrera, acompañado de pilotos y expilotos.

En su 49ª edición, la octava en Arabia Saudí, el 'rally-raid' apuesta por "un recorrido variado" con tres etapas inéditas, orientado hacia el mar Rojo, con salida y llegada en King Abdullah Economic City y el mayor kilometraje de especiales de la era saudí (5.320 km y 8.390 en total), iniciada en 2020.

En este bucle entre la salida y la llegada en King Abdullah Economic City, con 14 etapas (13 más la prólogo), el Dakar exigirá "esta constante capacidad de adaptación" para seguir siendo "la prueba definitiva de resistencia". Habrá una noche en un vivac y una etapa maratón "más tradicional", con lo que la dirección de carrera pretende que la gestión sea clave.

El trazado contará con una 'maratón-refugio' el 7 de enero y una maratón el día 13, ambas sin asistencia mecánica. La especial más larga será la décima, con 515 kilómetros cronometrados, mientras que la 12ª etapa será la más extensa de la edición con un total de 905 kilómetros.

Además, desvelaron que habrá una cantidad de arena en el recorrido "sensiblemente superior" a la de la edición de este año, en la que los pilotos se encontraron con el protagonismo de las piedras, que en 2027 será menor.

Castera afirmó que "el Dakar del año pasado fue bastante excepcional", con "un suspense increíble", por lo que quería "reproducir un poco lo mismo". "Por eso añadimos la longitud y la dificultad. La segunda etapa es de casi 500 kilómetros, una etapa increíble. Creo que los últimos 3 ó 4 días nos van a dar esa intensidad que va a permitir mantener el suspense hasta el final", comentó.

"Cuando vamos al 'Empty Quarter' hacemos una especial de todo dunas. Aquí no, hemos conseguido quedarnos en Bisha, donde hay una gran parte de dunas, y luego vamos a pistas más normales. Creo que hay casi 5 especiales, donde estamos en mitad de dunas y la mitad de pistas normales. Así que hemos mezclado todos los terrenos dentro de una etapa", celebró un Castera que ve un Dakar en 2027 con "todos los ingredientes".

Tras la presentación en París, el equipo español EBRO Audax Motorsport confirmó que competirá en esta 49ª edición del Rally Dakar, después del 'top 20' logrado este año en su debuto, con Laia Sanz como piloto.

"Afrontamos una nueva edición en Arabia Saudí con la total confianza de que, si se ha apostado por esta ubicación, es porque tanto la organización como el propio país pueden asegurar las condiciones de seguridad necesarias para todos", dijo Sanz.

La catalana cree que será una edición "interesante e imprevisible". "Será, sin duda, un Dakar muy duro, con jornadas larguísimas y muchas etapas por encima de los 400 kilómetros. Por nuestra parte, tenemos muchas ganas de seguir trabajando en el EBRO s800 XRR con el objetivo de llegar a la salida del próximo Dakar con los deberes bien hechos y mejor preparados que nunca", agregó.