Dámaso Quintana y Vicente Boluda Ceballos se incorporan al proyecto de Enrique Riquelme

Los empresarios españoles Dámaso Quintana (izq) y Vicente Boluda Ceballos. - CANDIDATURA ENRIQUE RIQUELME

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid anunció este jueves la incorporación al proyecto de Dámaso Quintana y Vicente Boluda Ceballos como vicepresidentes, para la parte económica y social.

"Esta decisión se produce en un contexto que la candidatura considera especialmente relevante para el modelo histórico del Real Madrid, tras lo que define como una línea roja cruzada al plantearse la posibilidad de dar entrada a inversores financieros en la propiedad del club", expresó la candidatura en un comunicado.

Riquelme informó que ambos formarán parte de la futura Junta Directiva del club si el alicantino es elegido presidente en las elecciones que se celebran este domingo en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. El objetivo de sendas incorporaciones es "garantizar la continuidad del club como propiedad de sus socios y preservar su identidad institucional".

Dámaso Quintana y Vicente Boluda, hijo del expresidente interino del Real Madrid, se suman al proyecto después de "la confirmación reciente del proyecto de venta del club por parte de Florentino Pérez", según expuso la candidatura de Riquelme. "Estos dos nuevos miembros de la Junta, por cuestión de plazos y en cumplimiento con la normativa electoral y los requisitos legales establecidos por el club, se incorporarán en la primera reunión del órgano de gobierno, una vez completado el proceso electoral", agregaron.

Con estas nuevas incorporaciones, la candidatura de Riquelme "refuerza un proyecto que sitúa en el centro la defensa del modelo de club de socios, la participación y la recuperación del vínculo entre la institución y su base social".

"Estamos ante un momento decisivo para el futuro del Real Madrid. Es el momento de dar un paso adelante y estar al lado de los socios para asegurar que el club sigue siendo suyo. La culpa de haber llegado a esta situación de inviabilidad económica es de Florentino Pérez y su junta directiva", expresaron desde la candidatura encabezada por el alicantino.

Dámaso Quintana es un empresario industrial español. Es presidente y principal accionista de Cunext, empresa española de cobre, con una facturación en torno a 3.000 millones de euros, veintinueve instalaciones fabriles en todo el mundo y más de 5.000 empleos directos. Es presidente y fundador de Haizea Wind, y preside asimismo Esnova Racks, dedicada a estanterías metálicas para logística. En 2026 tomó el control de la compañía Vicinay y es el mayor accionista individual de Arteche, según relataron desde la candidatura.

Mientras que Vicente Boluda Ceballos es un directivo español con trayectoria en el ámbito empresarial e institucional y con experiencia en la gestión corporativa y el desarrollo de negocio. Ha ocupado diferentes cargos internacionales como vicepresidente y presidente de European Tugowners Association (2021-2023) y, en la actualidad, presidente de la Asociación Nacional de Remolcadores de España (ANARE).