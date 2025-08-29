Dana White, sobre la UFC en la Casa Blanca: "Lo hemos conseguido"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, ha confirmado este jueves que la compañía celebrará una velada en la Casa Blanca, residencia presidencial de los Estados Unidos, el próximo 4 de julio de 2026 con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

"La lucha por la Casa Blanca está en marcha. Tendré más detalles al respecto en las próximas semanas. Lo hemos conseguido", afirmó Dana White en un vídeo publicado en las redes sociales, confirmando las especulaciones que había en los últimos meses sobre la posibilidad de celebrar una velada de UFC en la Casa Blanca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró el pasado mes de julio que quería organizar un combate de UFC en los terrenos de la Casa Blanca con más de 20.000 espectadores para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense. Un presidente de los Estados Unidos al que le une la amistad con el mandamás de la UFC.