Dani Alves: "En el Sevilla me di cuenta de que uno está para construir y dejar su nombre"

Fútbol.- Dani Alves: "En el Sevilla me di cuenta de que uno está para construir

Fútbol.- Dani Alves: "En el Sevilla me di cuenta de que uno está para construir - FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

"La final de Glasgow estaba dibujada para Palop"

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasileño Dani Alves recordó este sábado la Copa de la UEFA conquista con el Sevilla en 2007, en el día en que se cumplen 13 años de la final contra el Espanyol en Glasgow, donde destacó el meta Andrés Palop, una etapa que le hizo creer en su carrera y en dejar su nombre en el fútbol.

"Ese equipo era especial porque era más que un equipo, porque un equipo de fútbol, lo ves jugando bien y qué guay, pero este equipo trascendía más allá de la palabra equipo", explica en una entrevista a UEFA TV, que recoge la web del Sevilla.

Alves rememora el encuentro en Hampden Park. "Recuerdo en la final que podríamos haber marcado muchos goles después de la expulsión y haber ganado con tranquilidad, pero empezamos a fallar. En el fútbol sabemos que cuando el balón no entra hay que tener cuidado porque en cualquier momento te pueden hacer gol", dice.

"Cuando nos marcaron fue un shock, el fútbol nos puso a prueba, nos testó para ver si nosotros realmente merecíamos llevarnos esta Copa una vez más. Estábamos dominando y de repente, un calambre, un shock. Un chut de lejos de Jonatas empató el partido y tuvimos que ir a penaltis, porque estaba así escrito", añade.

Para la lotería, a pesar de cansados, llegaron tranquilos por tener a Palop. "Palop era muy bueno, atajaba mucho y fuimos a los penaltis con la tranquilidad de que los iba a parar, la final estaba dibujada para él. Cuando fui a patear, pensé, le voy a dar fuerte y a intentar que no se me vaya, pero al final, le puse demasiada fuerza y el balón se me fue", recuerda.

"La celebración es una inyección de adrenalina a 300 por hora y es una satisfacción de que estás poniendo un granito de arena para construir un gran respeto, eso es lo que más me gusta de mi profesión, me llena de orgullo ir a un equipo y construir o reconstruir algo. En el Sevilla fue cuando me di cuenta que uno está aquí para esto, para construir y dejar su nombre ahí", termina.