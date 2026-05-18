Dani Carvajal no seguirá en el Real Madrid

Daniel Carvajal of Real Madrid CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 17, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Dani Carvajal no continuará la próxima temporada en el Real Madrid después de acordar con el club poner fin "a una etapa maravillosa" en la que ha ganado, por encima de todo, un total de seis Liga de Campeones, y después de una última campaña en la que no ha tenido demasiado protagonismo.

"El Real Madrid CF y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", informó este lunes el conjunto madrileño en un comunicado sobre e de Leganés, que se despide del club con 27 títulos.