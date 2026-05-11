Dani Juncadella llega "muy preparado" a las 24 Horas de Nürburgring de este fin de semana

Archivo - JUNCADELLA Dani (spa), Cadillac Racing, Cadillac V-Series.R #02, portrait during the 2024 Rookie Test of the FIA World Endurance Championship, on November 3, 2024 on the Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain - Photo Javier Jimenez / D - Javier Jimenez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Dani Juncadella competirá "muy preparado" este próximo fin d semana en las 24 Horas de Nürburgring, una "carrera muy especial porque siempre tiene algo diferentes", en un equipo junto al neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, y el francés Jules Gounon.

El barcelonés estará al volante del Mercedes-AMG GT3 del equipo Mercedes-AMG Team Verstappen Racing en una cita que sobresale dentro de las de resistencia y que conoce muy bien ya que ha competido en ella en ocho ocasiones desde el año 2017, con los podios de 2021 y 2022 como mejores resultados.

"Es una carrera muy especial. Nürburgring siempre tiene algo diferente y nunca sabes qué puede pasar. Llegamos con un equipo muy fuerte y con la motivación de luchar por la victoria", explica Juncadella en declaraciones facilitadas este lunes por su departamento de prensa.

El catalán advierte de la siempre decisiva climatología. "Además, dan lluvia durante toda la semana, por lo que las condiciones serán todavía más extremas y todo será más incierto, ya que habrá más factores que influirán en la carrera y que no dependerán de nosotros. Estoy con muchas ganas de afrontar este fin de semana; para mí es la carrera del año y llego muy bien preparado para darlo todo", recalca.

La participación en el mítico trazado alemán llega en un momento especialmente intenso para el piloto catalán, que este año ha debutado en la categoría reina del Mundial de Resistencia, la de los 'hypercars'. Este pasado fin de semana disputó la segunda prueba del Mundial de Resistencia en el circuito bela de Spa-Francorchamps con Genesis Magma Racing en la categoría Hypercar, donde pudieron demostrar un muy buen ritmo, pero una avería eléctrica le alejó de las primeras posiciones.