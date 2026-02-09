Dani Milagros: "Es algo increíble estar en los Juegos, era algo que no tenía en la cabeza"

Archivo - El patinador español Daniel Milagros patina en la pista del Estadio Riyadh Air Metropolitano - OSCAR J.BARROSO/AFP7/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El español Dani Milagros no esconce que "es algo increíble" que vaya a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), en la modalidad de patinaje de velocidad sobre hielo, porque no era un objetivo que "tenía en la cabeza" cuando era niño ya que sólo hace dos años que se dedica a esta modalidad tras destacar sobre ruedas.

El navarro y Nil Llop harán historia en esta cita ya que será la primera vez que España competirá a nivel olímpico en este deporte gracias a las actuaciones del catalán, que logró dos billetes, uno para él en los 500 metros y otro para su compañero, en los 1.000, donde debutará este miércoles.

"Para mí es algo increíble. Quizá no es algo que me he planteado desde pequeño porque siempre he practicado patinaje de velocidad, pero sobre ruedas y no es olímpico, así que no era algo que tenía en la cabeza. Siempre mi sueño, desde pequeño, digamos que era ser campeón del mundo, pero de ruedas y eso fue hace dos años", se sinceró Milagros en una entrevista con Europa Press tras un acto en Madrid, en la pista del Estadio Riyadh Air Metropolitano durante las pasadas navidades.

Por eso, "la primera vez que suena esto del hielo" fue cuando se lo propuso su preparador físico de esa época y le dijo que tenía "estas capacidades" sobre todo que se "adapta muy bien a los deportes". "Me dijo que por qué no íbamos a los Juegos Olímpicos. Yo le dije: 'Pero Ángel, quedan dos años tío y no me he puesto unos patines de hielo en mi vida'", recordó.

Sin embargo, decidió probar y "enseguida", aunque iba "muy torpe" al principio, fue "rápido". "Ese primer año hice ya la mínima de Copa del Mundo de neosenior que era la categoría en la que estaba y creo que eso fue lo que hizo que la federación confiase en mí para ponerme en el primer grupo de entrenamiento", recalcó.

A partir de ahí, estuvo trabajando en Inzell (Alemania) donde estuvo "viviendo toda la temporada", logrando "en un par de meses el tiempo senior para poder correr las Copas del Mundo absolutas". "El año pasado las viví simplemente para ganar experiencia porque había empezado a patinar ese mismo año y luego este año ya sí que tenía un objetivo un poco más de lucharlas y de ser un poco más competitivo", advirtió.

"Es verdad que este año me ha faltado un poco de continuidad en lo que son las Copas del Mundo y no termino muy contento porque he llegado en un buen estado de forma y he conseguido llegar muy alto, pero siempre me gusta exigirme y no creo que haya conseguido todo lo que me gustaría a nivel de resultados. Al final, creo que la federación ha visto un poco la proyección que llevo y por eso confía un poco en mi para darme esta plaza de correr el 1.000 en los Juegos y realmente para poder seguir y ya plantearme ser más competitivo quizás en el 2030", añadió.

Ahora, no esconde que "es algo increíble" que España, "un país sin pistas de hielo", vaya a tener por primera vez a dos patinadores en el patinaje sobre hielo de velocidad en unos Juegos. "Siempre que queremos practicar el deporte tenemos que irnos fuera de España. Lo pienso en otros deportes y es como decirle a un ciclista que sólo puede entrenar seis meses al año su deporte", puntualizó.

"HE PUESTO MI TIEMPO, QUE NO ES POCO, Y HE ENTRENADO AL MÁXIMO"

El navarro insiste en que "es algo muy, muy complicado", pero tiene claro que son "conscientes" de lo que tienen. "Y con eso trabajamos al máximo para llegar a lo máximo posible", subrayó el patinador, que además sabe que estos Juegos pueden servir de altavoz para que más gente se anime a practicar a este deporte y a que se invierta más. "Esto lo que hace es que nos conozca más gente y que la gente lo pruebe y diga 'ostras qué divertido y qué rápido voy'. Quizá poco a poco podamos ir creciendo y quién sabe si se puedan plantear que tengamos unas instalaciones en España, que sería ya realmente lo más top para ser muy competitivo", expresó Milagros.

"Es verdad que yo no me puedo atribuir tampoco todo el mérito porque realmente los que empezaron este proyecto hace muchísimos años pues son Nil (Llop), su familia o la Federación Catalana. Yo empecé hace un par de años, pero sí que creo que puedo ayudar. He venido ya con el proyecto hecho y lo que he hecho es poner mi tiempo, que no es poco, y he entrenado al máximo, que siempre es lo que más me ha gustado y lo que realmente disfruto", remarcó.

Dani Milagros es un deportista más de una familia repleto de ellos ya que su hermana Paula juega al balonmano profesional en el Grafometal Sporting La Rioja, su madre fue gimnasta y su padre practicó el taekwondo. "Es algo con lo que hemos vivido en casa, la verdad que no me imagino mi vida sin el deporte alrededor", confesó antes de competir en el techo de que cualquier deportista como son los Juegos Olímpcos. "Cuando se lo dije el primer día ya estaban flipando. Es una noticia que quizás no nos esperábamos y es algo increíble para nosotros, para mi familia y para mí", admitió.

Ahora, intentará disfrutar de esta experiencia olímpica. "Cuando entrenas con un objetivo siempre es más fácil. Quizá cuando estaba ahí en Andorra, en agosto, que te estás dejando la vida cada día entrenando y te duele todo, tu objetivo lo tienes, pero no está confirmado. Ahora, sabiendo que tengo esto, puedo dar todo de mí y con la ilusión de que sé que va a llegar", manifestó.

"LAS PIERNAS ME DOLERÁN MENOS SABIENDO QUE ESTOY EN UNOS JUEGOS"

Finalmente, Dani Milagros explicó como es su prueba, los 1.000 metros, la cual "se divide en tres fases". "El primero 200, o dos vueltas lanzadas, es un poco como se estructura la carrera, que es compleja y que comparo un poco con el 400 de atletismo. Como es un deporte así pequeño, no hay muchos estudios y yo, como 'friki' del deporte y como estudiante de Ciencias del Deporte, intentaba buscar un poco símiles de otros deportes para poder ver qué se puede hacer", detalló.

"Hay que Hacer el primer 200 al máximo para ganar velocidad, luego una primera vuelta un poco como de mantenimiento, que luego obviamente no lo es porque vamos muy rápido, y luego ya la última ya es sufrir. Ni en ruedas he tenido sensaciones como las que tengo cuando corro un 1.000 m en hielo. Quizá una atleta de 400 podría entenderlo porque me dan ganas de quitarme las piernas o de dejar de sentirlas, aunque me dolerán menos sabiendo que estoy en unos Juegos, espero", sentenció con una sonrisa.