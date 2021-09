Dani Olmo: "Por ahora tengo mi cabeza puesta en la temporada con el Leipzig"

Archivo - 13 May 2021, Berlin: Dortmund's Thomas Delaney and Leipzig's Dani Olmo (R) in action during the German Cup (DFB Pokal) final soccer match between RB Leipzig and Borussia Dortmund at the Olympic Stadium. Photo: Jan Woitas/dpa-Pool/dpa - IMPORTANT - Jan Woitas/dpa-Pool/dpa - Archivo