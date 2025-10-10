Dani Olmo es baja para Georgia y Bulgaria por una lesión muscular

El jugador del FC Barcelona pasará más pruebas en Barcelona para determinar el alcance de la lesión

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Dani Olmo tiene una lesión muscular en su pierna izquierda, no especificada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que obligará al jugador a perderse los partidos de la selección absoluta frente a Georgia y Bulgaria, de clasificación para el Mundial2026, y es duda para los siguientes partidos con su club, el FC Barcelona.

"Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión. El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona", informó la RFEF en un comunicado.

Desde la federación aseguran que desde la llegada del jugador hasta este viernes la sintomatología "ha ido mejorando poco a poco" con tratamiento y dosificación de cargas, por lo que estaba planificado que el delantero hiciera "exclusivamente una parte" del entrenamiento de este viernes.

En el mismo ha "referido molestias musculares" en la pierna izquierda y los servicios médicos de la selección han optado por hacerle parar para realizar unas pruebas complementarias en las que se le ha diagnosticado una "lesión muscular" --no especificada-- de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona.

"El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la selección y mañana (sábado) regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana", explicó la RFEF.