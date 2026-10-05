Dani Olmo: "Espero una Croacia incluso más peligrosa"

Dani Olmo of Spain warms up during the UEFA Nations League 2026/27 League Phase MD1 Group A3 match between England and Spain at Wembley Stadium on September 26, 2026, in London, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Dani Olmo ha asegurado que tras la abultada derrota de Croacia frente a Inglaterra espera este martes, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, a una selección balcánica "incluso más peligrosa", además de reconocer que existió la "posibilidad" de jugar con el combinado ajedrezado, pero que no lo hizo porque su "sueño" era "jugar con España".

"Espero una Croacia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí, jugando en su casa, con su gente, no va a ser un partido fácil para nosotros. Estamos preparados para ello y vamos a luchar por ganar", declaró en rueda de prensa.

Además, cree que el ambiente en Split será "caldeado". "No he jugado aquí aún contra Croacia, sino contra el Hajduk en los famosos derbis croatas. Es una afición que aprieta mucho y esperamos eso. Es un partido bonito de fútbol, que disfrutaremos dentro del campo. Son esos partidos en los que el ambiente de fuera te hace tener un poquito más de motivación si cabe. Va a ser un partido bonito de ver y de jugar", indicó.

Sobre su compañero Lamine Yamal, afirmó que "sigue avanzando en cada partido". "Cada temporada se le ve mejor y más maduro, por la edad que tiene y la experiencia. Lamine, en este inicio, nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo. Es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección. Celebramos su estado de forma, su nivel actual, que nos está ayudando", expresó.

Por otra parte, el futbolista del FC Barcelona explicó que Luis de la Fuente y Hansi Flick son "entrenadores distintos", y aunque el estilo "se parezca de alguna manera", le piden "cosas distintas". "En el Barça quizá me piden ser más vertical, atacar más los espacios, no ser tan posicional. En la selección quizá tenga un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición entre líneas. Pero igualmente yo me encuentro bien en esas dos acciones del juego. Quiero seguir demostrando el nivel que he mostrado. Hemos conseguido ganar muchos títulos en estos dos años que llevo en el Barça, pero creo que puedo dar mucho más, y estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça y con la selección, para traer los títulos más importantes para los dos", subrayó.

"Intento prepararme cada partido para estar al 100%, y así lo estoy. Es verdad que hay muchos partidos, y el entrenador y el staff intentan gestionar mejor las cosas. Yo me encuentro muy bien, preparado para, en cada partido, ayudar al equipo al máximo dentro del campo, y eso es lo que voy a seguir haciendo", añadió.

Respecto a si el parón por selecciones pasará factura a los jugadores, Olmo afirmó que "tanto en la selección como en el club gestionan las cargas de la mejor manera posible". "Aquí nos sentimos cuidados, y en el club hacen lo que consideran también oportuno. Descansar más o menos lo decide cada club. Pero no creo que sea malo en una temporada con tantos partidos y tan seguidos. Restar no creo que reste, cada uno es profesional y sabe lo que tiene que hacer, esté entrenando con la selección o de vacaciones. Depende de uno mismo y de lo profesional que seas estar a tope a la vuelta", manifestó.

En otro orden de cosas, el catalán rememoró sus años en Croacia. "Cada uno tiene su historia, sus caminos, sus razones. Lo que a mí me llevó a tomar esa decisión, que fue una de las más difíciles de mi carrera, fue el interés que tenía el Dinamo en tenerme, en hacerme crecer, y yo confié en ello. Fue uno de los mejores pasos de mi carrera; salí muy joven, con 16 años, con mi madre, estábamos solos en un país nuevo, con una lengua nueva que no conocíamos. Fue un momento difícil, pero bonito. Le guardo un cariño espectacular, se me nota al hablar. Estoy feliz de estar de vuelta, le guardo muchísimo cariño a toda la gente de Croacia. Para mí mañana va a ser un partido especial", confesó.

De hecho, reconoció que fue "una posibilidad" nacionalizarse croata para jugar el Mundial de Rusia. "Fue una posibilidad. Ellos me hablaron de su interés. En todo momento estuve superagradecido por su interés, porque a Croacia le guardo un cariño muy especial, pero mi sueño es y era jugar con mi selección, con España. Al final lo pude cumplir, he tenido la oportunidad de jugar grandes torneos y también ganar lo que todo futbolista quiere ganar en su trayectoria", finalizó.