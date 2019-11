Dani Olmo: "El objetivo cuando me fui a Croacia era hacerme futbolista y jugar con la selección"

Publicado 12/11/2019 13:44:16 CET

LAS ROZAS (MADRID), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta Dani Olmo considera que puede aportar "juventud y muchas ganas" a la selección española en los proximos partidos clasificatorios para la Eurocopa 2020 ante Malta y Rumanía y reconoció que uno de sus objetivos cuando decidió irse a Croacia era jugar con la Absoluta.

El jugador del Dinamo Zagreb es la principal novedad de la lista de los 23 convocados por el seleccionador nacional para los últimos encuentros de la fase de clasificación, que se jugarán en Cádiz y en Madrid los próximos 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

"Estaba entrenando en el momento que se dio a conocer la lista. Cuando acabamos de entrenar se lo transmitieron a mi entrenador y me lo dijo al acabar, enfrente de todos. Todos los compañeros me transmitieron mucho cariño. Creo que puedo aportar juventud, muchas ganas e ilusión, he estado en anteriores concentraciones, en otros entrenos y estoy muy feliz de estar aquí", señaló Olmo este martes en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El catalán recordó que "el objetivo" cuando decidieron irse a Croacia a probar suerte y recalar en las filas del Dinamo Zagreb era para hacerse "futbolista". "En esa decisión estaba la posibilidad de ser internacional Absoluto y jugar con la selección. No fue fácil, pero con trabajo y dedicación todo se consigue y al final he conseguido estar aquí entre los mejores", afirmó.

El de Terrassa confesó que, aunque en Croacia mostraron interés por que jugara con su selección, siempre tuvo claro que su objetivo en todo momento era jugar en España. "Al final lo conseguí el año pasado. Tuve la suerte de estar en el Sub-21 en el Europeo, y ahora aquí en la Absoluta", recalcó.

"Yo creo que entrar en una lista de la selección es difícil, da igual en que equipo juegues. Yo en mi club siempre he trabajado al máximo, el año pasado fue un año muy bueno tanto en la Sub-21 y este año en la Champions estamos haciendo un gran papel con el Dinamo", subrayó Olmo.

El campeón de Europa Sub-21 se mostró "muy contento" con el recibimiento de sus compañeros, que le han acogido "con los brazos abiertos", y espera seguir trabajando día a día para dar lo mejor de él en el terreno de juego y ganarse otra oportunidad de volver a las órdenes de Robert Moreno.

"Robert me ha pedido que sea yo, que haga lo que he hecho en mi club y en la Sub-21, que por eso estoy aquí, y yo creo que lo he hecho. Que me llame es porque doy juego y porque me han estado siguiendo", señaló el jugador del Dinamo Zagreb.

Este no quiso aclarar nada sobre su posible futuro en un club español y dejó claro que "de esos temas" se encarga su padre y sus representantes. "Yo hago lo que depende de mí, que es jugar al fútbol", aclaró.

"La figura de mi padre, como la de mi madre y mi hermano son muy importantes, me han ayudado mucho desde que estoy en Croacia. Estoy muy contento de tenerlos cerca y ellos más felices conmigo al saber esta noticia", concluyó.