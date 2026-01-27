Dani Olmo: "Lo primero es ganar y los otros partidos nos dan totalmente igual"

El jugador del FC Barcelona Dani Olmo en la rueda de prensa previa al partido de Champions League contra el Copenhague, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Dani Olmo aseguró este martes que el equipo afronta el último partido de la Fase Liga de la Liga de Campeones ante el Copenhague con el objetivo de lograr la victoria, sin atender a otros resultados, para mantener opciones de acabar entre los ocho primeros y acceder directamente a octavos de final sin depender demasiado de otros resultados.

"Primero ganar y los otros partidos nos dan totalmente igual", declaró Olmo, que destacó la ambición del grupo pese a que la clasificación ya está asegurada. "Llegamos mucho a portería, el objetivo es ganar y marcar el máximo de goles", añadió en rueda de prensa, subrayando la mentalidad ofensiva del equipo.

Olmo avisó del reto que supondrá el Copenhague, rival que todavía tiene opciones de seguir vivo en esta 'Champions', sobre todo si gana en el Spotify Camp Nou. "Esperamos un equipo duro, que depende de ganar para pasar y vendrán a por nosotros. Les gusta jugar si pueden y tendremos que intentar no darles esa oportunidad", manifestó.

El internacional español se mostró preparado para asumir distintos roles, ya contra los daneses, en el centro del campo ante las bajas de Pedri y Frenkie de Jong. "Es otro rol, las bajas son importantes pero no son excusa. Puedo jugar ahí como Casadó, Bernal o Eric. Ya lo he hecho con el míster y no habrá problema", afirmó, aunque insistió en que su posición favorita sigue siendo la de mediapunta. "Mi mejor posición es de '10', entre medios, pero puedo bajar con más libertad, controlar el partido y hacer jugar al equipo", explicó.

Olmo valoró su momento de forma y la continuidad reciente, aunque se exigió más. "Estoy contento y satisfecho, pero creo que aún puedo sacar una mejor versión de mí mismo. La mejor parte de la temporada está por venir y quiero seguir jugando, aportando, ganando y dando alegrías a la afición", indicó.

Sobre la posible renovación de Fermín López, Olmo celebró la noticia. "Me alegro mucho por él, es una gran noticia para el vestuario. Hemos demostrado que somos compatibles y estoy contento de sumar minutos con él". También se refirió a la salida de Dro al PSG: "Cada uno tiene sus motivos. Es una pena, pero es su decisión y hay que desearle lo mejor".

El de Terrassa elogió a Lamine Yamal tras su gran gol contra el Real Oviedo, a quien él mismo había asistido, haciendo primero una broma sobre su pase: "¿Del pase no se dice nada?", ironizó antes de ponerse a defender la progresión del '10'. "Comparar a cualquier jugador con Messi es una locura. Lamine es muy joven, es un espectáculo y en el futuro será mucho más. Si él juega bien y marca goles, el equipo va a ganar. Es algo colectivo", detalló.

Olmo valoró igualmente la contribución al juego colectivo del portero Joan Garcia, llegado este pasado verano. "Es un grandísimo profesional que nos está ayudando a ganar partidos y puntos", y destacó el peso de La Masia en el club. "Defender esta camiseta siendo de la casa es un plus y se nota en cada partido".