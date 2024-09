Dani Olmo: "Sabía que el Barça lo arreglaría todo"

Dani Olmo of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Valladolid at Estadio Olimpico de Montjuic on August 31, 2024 in Barcelona, Spain.

"No me sorprende el inicio del Barça"



BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador español del FC Barcelona Dani Olmo aseguró que estaba tranquilo y convencido de que el club blaugrana "lo arreglaría todo", en cuanto a su inscripción en la plantilla para poder jugar en el arranque de temporada, pese a perderse los dos primeros partidos, y añadió que el gran inicio en LaLiga EA Sports no le sorprende.

"Todo ha empezado muy rápido. Al final sabía que eran cosas que podían pasar, pero tenía confianza en el club y sabía que el Barça lo arreglaría. Debuté contra el Rayo y el comienzo fue el soñado", reconoció en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Al final todo llega cuando tiene que llegar. He trabajado mucho de joven y ahora. Estoy en un sitio en el que queremos ganar. Estoy encantado de compartir vestuario con ellos algunos jugadores en la Selección y en el Barcelona. Coincido con muchos jugadores y por eso la adaptación ha sido muy buena. Somos amigos y ahora compañeros, mucho mejor", comentó.

En cuanto a las cuatro victorias en cuatro jornadas en LaLiga, aseguró no estar sorprendido. "No me ha sorprendido el inicio del Barça, veníamos de una buena pretemporada y el objetivo era ganar los cuatro partidos de antes del parón", reconoció.

Olmo no quiere pensar en nadie más como favorito a LaLiga. "Nosotros estamos centrados en lo nuestro. Ellos siempre estarán ahí. Al final todo se decide por detalles. No estoy en la piel de los jugadores del Madrid. Eso es más cosa de la prensa. Acabo de ganar una Eurocopa y no me he cansado de ganar. El hambre es algo que no se pierde y todos en el equipo queremos ganar con el FC Barcelona", aseguró.

"El Madrid y el Atleti no han empezado tan bien, pero siempre van a estar ahí. Tienes que tener equipo, pero tambien resultados. Tenemos química entre nosotros y con el entrenador. Yo creo que estamos haciendo buen juego y hay que seguir así", apuntó el de Terrassa, concentrado de nuevo con España, con quien ganó la Eurocopa este verano siendo protagonista.

Y ahora afrontan dos nuevos partidos, ante Serbia y Suiza en los dos primeros duelos del Grupo 4 de la UEFA Nations League, título que defienden. "Se nota el cariño de la gente, pero esto sigue. Ahora estamos concentrados de nuevo para defender título de la Nations League, pero se nota el cariño de la gente", reconoció.