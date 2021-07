Dani Olmo: "Las sensaciones ahora no son muy buenas, faltó verticalidad"

"No hay duda de que la entrada a Ceballos era de expulsión"

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección olímpica española Dani Olmo ha reconocido tras el empate contra Egipto (0-0) en el arranque de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que al equipo le ha faltado "verticalidad" y que las sensaciones ahora "no son muy buenas", si bien ve capacidad de progresión.

"Las sensaciones ahora no son muy buenas, después del empate pues pienso que yo a lo mejor me debería haber atrevido un poco más a encarar. Siempre hago autocrítica, de lo bueno y de lo malo, es el camino para seguir creciendo. Vamos a corregir errores y a mejorar", apuntó en rueda de prensa.

Olmo reconoció que les faltó verticalidad arriba. "No era lo que queríamos, íbamos a ganar. Sabíamos que Egipto se iba a encerrar atrás y defender pero teníamos que jugar como siempre, atacando en todo momento. Nos ha faltado verticalidad en algunos momentos", comentó.

De todos modos, es optimista. "Nada de lo que hemos conseguido ha sido fácil. Queda camino, nos quedan dos partidos que tenemos que ganarlos, lo tenemos claro, y a eso iremos. Como siempre", alegó.

"Somos positivos y optimistas en todo momento. Confiamos en lo que el grupo puede conseguir y cada uno hacer, y la mentalidad es ir todos a una, que debe ser la clave de nuestro equipo. Hoy no nos han salido tan bien las cosas como debería, pero tenemos que seguir y seguimos confiando en nosotros", reiteró.

Y, pese al empate, sigue pensando que en cierto modo son "favoritos". "Tenemos jugadores de muchísima calidad y de buen nombre, a nivel europeo. Pero no pensamos en eso, vamos a cada partido con la misma mentalidad y ganadora y sabiendo que tenemos que demostrar en cada partido que queremos aspirar al máximo", argumentó.

A nivel personal, aseguró estar "bien" y "motivado y con fuerzas". "De lo contrario no estaría aquí, que para mí estar en Tokio es un sueño y una oportunidad muy grande que queremos aprovechar", apuntó el de Terrassa, ya aclimatado al clima japonés.

Por otro lado, comentó que la entrada sobre Dani Ceballos que lesionó al jugador española debería haber sido de tarjeta roja, no amarilla. "Me ha parecido extraño que fuese al VAR y le sacara amarilla, y más viéndola. He visto la foto y el tobillo de Dani, para nosotros no había duda de que era motivo de expulsión", señaló.