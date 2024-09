Dani Vivian: "No se habla del Mundial en el vestuario, pero queremos seguir ganando"

"La vuelta a Europa ilusiona muchísimo, y la final en San Mamés es un extra", confesó el internacional del Athletic Club

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El central internacional del Athletic Club Dani Vivian comentó que aún "no se habla" del Mundial en el vestuario de la selección, pero que, tras el triunfo en la Eurocopa, el equipo quiere "seguir ganando" y más de la forma en que ellos lo lograron en Alemania, y que eso les hace seguir manteniendo la "ambición".

"No se habla para nada del Mundial dentro del vestuario. Está muy lejos y acabamos de pasar una Eurocopa que, gracias a Dios, la hemos ganado. La mejor manera de poder llegar a un Mundial es seguir ganando cada partido. Cuando ganas, y lo haces de la forma en la que lo hemos hecho nosotros, lo que te hace es seguir teniendo esa ambición", comentó el central vitoriano del Athletic Club y campeón de Europa con la selección española en una entrevista a Europa Press.

Vivian explicó que el equipo "siempre" se ha centrado en sí mismo y no en los rivales, por lo que no cree que les afecte su nuevo papel de favoritos. "Trabajamos y pensamos en nuestro juego, en nuestra unión en los partidos, y en tener esa ambición individual y colectiva. Más que pensar en cómo nos puedan ver los demás, nos focalizamos en seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora", apuntó.

El defensa vasco confesó que cuando hicieron la rúa por Madrid disfrutaron de ver que tenían a "todo el país detrás". "Son cosas que te llegan, cosas que dices, quiero volver, quiero volver a sentir esto, quiero volver a repetir esto. Ahora estamos con toda la ilusión y con todas las ganas de volver a conseguir un título", manifestó.

El del Athletic tiene claro que hay "muchas claves" en el éxito de este grupo de jugadores, pero que "la unión" y la "ambición de cada jugador" son dos de los más importantes. "Todos hacemos que cada día seamos mejores individualmente y como grupo. En las concentraciones es todo muy llevadero. Muy fácil", añadió.

"Siempre hay gente con la que igual confraternizas más, pero en general todos somos una piña. Aquí se puede hablar con cualquiera. Nosotros disfrutamos de la compañía de todos. Es una gozada estar aquí. Creo que el haber muchos equipos representados en el grupo ayuda. Esa diversidad hace que todos nos esforcemos en que todo salga y vaya mejor", profundizó el central campeón continental.

Sobre la diferencia de roles en el Athletic y la selección, Vivian apuntó que más que pensar si es titular o suplente intenta "aportar lo mejor" siempre que le llega "el momento". "Lo importante es aportar lo mejor que tenemos. Habrá días que a uno le toque jugar más y a otros menos. Pero aquí hay que estar para dar lo mejor de cada uno", señaló.

En cuanto a sus entrenadores en el Athletic y selección, Ernesto Valverde y Luis de la Fuente, Vivian cree que tienen un juego bastante parecido, "atrevido, dinámico y atractivo de ver". "Ernesto es un poquito más callado y Luis un poco más abierto, siempre intenta tocar y motivar. Pero los dos tienen un grupo muy muy bueno de personas que les rodean que se compensan muy bien", dijo.

Sobre el verano que ha vivido su compañero de club y selección Nico Williams, el central vitoriano afirmó que lo ha visto "tranquilo" en todo momento. "Nico tiene un grupo de confianza muy bueno. El mejor apoyo que tiene es su hermano, y también todos los que le rodeamos. Sabe que puede contar con nosotros cuando quiera. Ha estado muy tranquilo y se ha dedicado a jugar, que es lo que mejor hace", argumentó.

Con respecto al abrazo de Hansi Flick a Nico Williams tras el partido del Athletic en Montjuic, que el técnico alemán aclaró que fue una felicitación por la Eurocopa lograda, Vivian señaló que lo más importante es que haya "respeto entre los clubes y los jugadores". Además, confirmó las palabras del presidente del Athletic, Jon Uriarte, que afirmó no haber visto al técnico alemán felicitar a Vivian: "No, no... creo que ya sabemos por qué lo dijo".

EL PROYECTO "GANADOR" DEL ATHLETIC

Vivian también habló sobre la exigencia del Athletic esta temporada: "Puede ser que notemos la presión, pero es una presión motivante, no es una presión que no se sepa llevar. Tenemos la Liga, que va a ser la más competida de mucho tiempo, volvemos a tener la Copa del Rey, y regresamos a Europa después de tanto tiempo, y con la final en San Mames que es un extra, claro que sí".

Siguiendo con la vuelta a Europa del Athletic, Vivian confesó que es algo que les ilusiona "muchísimo". "La verdad que estoy deseándolo. Sé que empezamos fuera, en un partido muy interesante y atractivo contra la Roma. Y bueno, el primer partido en San Mames seguro que lo que se va a vivir va a ser súper especial. Ojalá que hayan muchos hasta la final", deseó.

"En el Athletic llevábamos un tiempo que no conseguíamos pasar esa barrera de semifinales, donde nos habíamos quedado dos años, y con la selección no terminábamos de coger ese ritmo de victorias y acabar superando eliminatorias. Ahora, tras ganar un torneo, estamos en un momento muy bueno y queremos aprovecharlo para seguir afianzándonos en esa idea de ser campeones, en esa ambición de ganar", dijo Vivian sobre el hecho de haber conseguido ganar títulos este curso con el Athletic y selección.

El central rojiblanco no tiene "ninguna duda" de que el Athletic es un proyecto "ganador". "Estoy súper ilusionado con el proyecto que tenemos. Creo que tenemos un equipazo y todos tenemos las cosas muy claras de lo que nos viene. Prueba de ello es el contrato que hice yo de tanta duración (2032). Es muy ilusionante y tengo muchísimas ganas", confesó.

Con respecto a la afición, Vivian afirmó que está "súper enganchada, la vez que más". "Nos hemos ganado el tenerles así con nosotros. Siempre han estado, pero sí que se nota ese plus por haber ganado la Copa, por haber hecho una gran temporada la pasada, y también que están muy ilusionados por lo que viene, como nosotros", manifestó.

Por último, el zaguero del Athletic lamentó que en los cuatro partidos ligueros disputados hayan podido sumar tan solo cuatro puntos. "El trabajo no ha dado los frutos que esperábamos ahora, pero siempre lo acaba dando, la gente lo sabe y nosotros también. Los resultados que hemos tenido en el equipo no son los que hemos hecho méritos de conseguir. Yo creo que tendríamos que tener algún punto más", concluyó.