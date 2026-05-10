Daniel Dubois se repone a dos caídas y noquea a Fabio Wardley para reinar en el peso pesado

Archivo - FILED - 18 September 2024, United Kingdom, London: British professional boxer Daniel Dubois, who could face Oleksandr Usyk in a heavyweight unification bout at Wembley, with promoter Frank Warren crossing his fingers the fight goes ahead. Daniel - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 10 May. (dpa/EP) -

El boxeador británico Daniel Dubois se levantó dos veces de la lona para hacerse con el título del peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB o WBO, por sus siglas en inglés) tras noquear a su compatriota Fabio Wardley en el undécimo asalto del combate celebrado en Mánchester (Reino Unido).

Derribado a los 10 segundos por el primer golpe que Wardley le asestó en la primera defensa de su título, el pánico se apoderó del rostro de Dubois, que se volvió a caer en el tercer asalto. Sin embargo, aguantó la embestida inicial y comenzó a conectar algunos golpes contundentes, estableciendo el control para dejar el rostro de Wardley ensangrentado y maltrecho.

Wardley aguantó valientemente en un intercambio de golpes para la historia y, a pesar de mantenerse en pie en todo momento, el árbitro puso fin a su sufrimiento al intervenir al comienzo del penúltimo asalto.

Dubois -ahora con un récord de 23-3, 22 KOs- se convirtió en tricampeón mundial y puso fin a la carrera de cuento de hadas de Wardley, que pasó de ser un boxeador de oficina a campeón de la WBO, y de paso acalló a sus críticos. Se enfrentó a acusaciones de rendirse al perder ante Joe Joyce en 2020. A su segunda derrota ante el rey del peso pesado, Oleksandr Usyk, en el estadio de Wembley le siguieron unas imágenes en las que se veía a Dubois celebrando una fiesta en su casa apenas unas horas antes de caer derrotado en el quinto asalto.

Su entrenador, Don Charles -a quien Dubois despidió y volvió a contratar-, prometió que no se repetiría ninguna reunión previa al combate después de que a su pupilo se le concediera una oportunidad inmediata de ganar otro título mundial. Sin embargo, llegó al estadio una hora más tarde que Wardley debido al tráfico, ya que la zona estaba más concurrida de lo habitual porque el Manchester City jugaba en el cercano Etihad Stadium en un partido que daba comienzo a la hora del té.

Se mostró lento al inicio de la séptima pelea por el título mundial de peso pesado entre británicos, con un combate estelar titulado 'Don't Blink' -'No parpadees'- que hizo honor a su nombre cuando Dubois se vio contra las cuerdas por un golpe de refilón en la nuca. Fue un derribo fulminante y Dubois pareció entrar en calor con golpes más nítidos y limpios durante el resto del asalto y en el segundo, hasta que recibió un golpe de rodilla tras otro gancho de derecha en el tercero.

Wardley, cuyo comentario improvisado de que su rival sería barrendero si no fuera boxeador, encendió la chispa en Dubois, buscó el golpe definitivo, pero se precipitó y falló. Los púgiles tenían un porcentaje combinado de nocauts del 95%, pero Dubois, que empezó a lanzar 'jabs' en los asaltos intermedios, desequilibró el ritmo de su rival en varias ocasiones, haciéndole perder el equilibrio.

A mitad del combate, Wardley estaba bajando el ritmo y le sangraba profusamente la nariz, mientras que en el séptimo asalto, su ojo derecho empezaba a hincharse por el aluvión de golpes del Dubois, de 28 años.

Animado por un público ruidoso, Wardley siguió avanzando con fuerza en el octavo asalto, pero volvió a tambalearse contra las cuerdas cuando un 'uppercut' de Dubois aturdió momentáneamente al púgil de Ipswich. Tras ser examinado en la nariz por el médico del ring antes del noveno asalto, Wardley pareció ir a por todas, pero sus golpes carecían de la potencia inicial. Dubois respondió con salvajes derechazos en un asalto trepidante de ida y vuelta.

Wardley parecía estar al borde del desmayo cuando otro brutal derechazo dio en el blanco, lo que llevó al árbitro Howard Foster, cuya camiseta estaba empapada de sangre, a intervenir, dejando a Dubois como ganador mientras Wardley, de 31 años -ahora con un récord de 21-1-1, 19 KOs-, caía de rodillas.