Daniela Fra: "Todas las del relevo 4x400 estamos tan bien que podemos soñar con algo grande de verdad"

Archivo - Daniela Fra Palmer of Spain reacts during the 400m hurdles Final during the World Athletics Continental Tour Silver of Madrid 2024 at the Vallehermoso stadium on June 21, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Daniela Fra asegura que su "foco" está en los 400 metros vallas, pero no esconde lo especial que es correr en relevos porque "ser un equipo es otro rollo" y, además, tras lo vivido con el 4x400 en el Europeo de Pista Cubierta, tiene claro que todas las componentes para este cuarteto están "tan bien" que pueden "soñar con algo grande de verdad", mientras que considera "un objetivo real" poder batir el récord de España de 400 vallas de Sara Gallego.

"Mi foco está en las vallas, quiero ir a los grandes campeonatos en la prueba individual, pero lo que he vivido en el Europeo de Apeldoorn con el relevo me ha encantado, ser un equipo es otro rollo. En Roma el año pasado corrí las vallas y fue increíble, me lo pasé muy bien, pero es verdad que cuando vas con los relevos es como tener un lugar seguro dentro del campeonato, algo muy cómodo y agradable", señala Fra en una entrevista facilitada este jueves por su departamento de prensa.

La madrileña advierte que "hacerlo bien en 400 vallas es 'sólo' uno" de sus "dos grandes objetivos" porque "el otro es seguir formando parte del relevo 4x400", cuarto en el pasado Europeo de Pista Cubierta. "Es que estamos todas tan bien que podemos soñar con hacer algo grande de verdad. Y yo no me quiero ir de aquí, así que habrá que correr rápido", apunta.

Y aunque en la cita continental no pudieron subir al podio, dejaron un nuevo récord de España (3:25.68). "No caímos en que lo que habíamos logrado era brutal. Habríamos ganado cualquier Europeo en la historia menos los de 2023 y 2025. Es una pasada y ojalá podamos seguir mejorando esto, que estoy convencida de que sí porque somos muchas para muy pocos puestos y va a ser muy jodido entrar en el equipo, pero eso también va a hacer crecer la prueba", subraya.

Por ello, ya ha informado al seleccionador nacional José Peiró que quiere seguir en el equipo, por lo que "habrá que correr 400 (lisos)". "Lo haré encantada porque me divierte mucho no hacer una sola prueba, es muy estimulante para mí", indica Fra.

La velocista espera "correr mucho" este verano después de la "mucha confianza" que ha obtenido en la temporada invernal bajo techo. "No en la primera competición, pero como principal objetivo sí que quiero bajar de 55 segundos en 400 vallas", admite la madrileño, que tras hablar con su entrenadora, Ángeles Guerra, ve como "un objetivo real" batir la plusmarca nacional en poder de Sara Gallego con 54.34.

"Tampoco me quiero subir a la parra ni obsesionarme, tenemos el foco en correr rápido y no 'petar' mucho al final, y es cierto que con lo logrado en pista cubierta puede que sea más fácil conseguirlo. Vamos 'poquito' a poco y, aunque el récord de España está ahí, todavía no podemos decir que vamos a por ello a tope, antes hay que bajar de 55 segundos", aclara.

HA NOTADO "MUCHÍSIMO" EL CAMBIO EN SU NUTRICIÓN

En este sentido, desea que Gallego regrese a la competición "a su mejor nivel" tras un infausto periodo de lesiones. "Luego a lo mejor empieza a ganarme y me da rabia, pero de verdad que quiero que corra mucho porque es muy buena y se lo merece, y además le va a venir muy bien al 400 vallas español. No solo con este duelo, sino con Carla García, que también está ahí. La competitividad siempre es buena, así que no puedo no desear que Sara esté cuanto antes de vuelta a tope", confiesa.

A nivel de calendario, señala como "clave" el Mundial de Relevos de mayo en China, aunque "a principios de año" ni siquiera la tenía "en mente", y luego le haría "muchísima ilusión competir y hacerlo bien en el 400 vallas" en el Campeonato de Europa por Equipos de Madrid de junio y finalmente el Mundial de Tokio en septiembre, donde "ojalá" pueda estar "en la prueba individual y con los relevos".

Sobre la cita en la capital, no esconde lo especial de correr en casa, lo que ya hizo en el pasado Campeonato de España donde se sintió "superapoyada y muy animada". "Me encanta competir con el calor del público, me hace sonreír y competir mucho más feliz cuando veo que la gente anima", remarca una Fra que entre sus aspectos de mejora en este 2025 está el de "la nutrición", donde ha "notado muchísimo las mejoras con los consejos y pautas" que le da su médico Cristina Jordán, y que se está "viendo en el crono" tras mejorar un segundo y medio su marca en 400.

De todos modos, también ha habido "bastantes cambios" en los entrenamientos después de haber tenido que hacer "hasta diciembre toda la pretemporada en el campo" al estar sin pista por obras en Arroyomolinos (Madrid) y que le han servido de mucha ayuda. "A mí me cuesta mucho, por ejemplo, hacer entrenamientos de series muy largas, de hasta 1000 metros, y hacerlos en el campo es una maravilla, en la pista se me hacen el doble de largos", celebra.