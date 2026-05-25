Darderi y Dimitrov jugarán el Mallorca Championships

Archivo - Grigor Dimitrov of Bulgaria in action against Jannik Sinner of Italy during 2025 Wimbledon Championships on 7 July 2025 at All England Lawn Tennis & Croquet Club in London, England - Photo Marleen Fouchier / Orange Pictures / DPPI - Marleen Fouchier / Orange Pictur / AFP7 / Europa P

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El italiano Lorenzo Darderi y el búlgaro Grigor Dimitrov son nuevos tenistas confirmados para participar en el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, torneo puntuable para la ATP que se disputará del 20 al 27 de junio como preparación para la hierba de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada.

Según informó este lunes la organización del evento, Darderi atraviesa el mejor momento de su carrera, con el ranking más alto de su trayectoria y consolidado dentro del 'top 20' mundial. El italiano retorna a la cita mallorquina, en la que ya estuvo en 2024. "Mallorca es un lugar en el que me siento cómodo desde el primer momento. El ambiente, el idioma y la cercanía cultural lo hacen especial para mí. Tengo muchas ganas de volver a jugar aquí", afirmó.

Por su parte, el veterano Dimitrov ha sido agraciado con una de las invitaciones de los organizadores para competir en Santa Ponça en su primer torneo sobre hierba desde la lesión sufrida en Wimbledon y que le obligó a retirarse cuando dominaba al italiano Jannik Sinner por 6-3, 7-5 y 2-2.

"Estamos muy satisfechos con el cartel que estamos construyendo para esta edición. La incorporación de Luciano Darderi y el regreso de Grigor Dimitrov encajan a la perfección con la identidad del torneo. El nivel deportivo es muy alto y todavía quedan anuncios muy interesantes por llegar", celebró Edwin Weindorfer, CEO de 'e