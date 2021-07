David Alaba: "Desde el primer momento supe que quería venir al Real Madrid"

"Había hablado con Kroos y Marcelo"

El jugador del Real Madrid David Alaba confesó como algo "muy especial" vestir la camiseta blanca y que su fichaje por el cuadro español lo tuvo claro "desde el primer momento", habiendo hablado ya antes con Toni Kroos y Marcelo.

"Para mí, es un gran paso personal. Se cumple un sueño de la infancia, vestir la camiseta del Real Madrid. Personalmente, es algo muy especial", explica este jueves el defensa austriaco en una entrevista a los medios oficiales del Madrid.

El ex del Bayern, que fue presentado el día anterior, insiste en su preferencia por el Madrid. "Es un sueño jugar en este club, como he mencionado, pero no es solo un sueño de la infancia. Creo que no solo muchos niños, sino muchos futbolistas sueñan con este momento, con jugar algún día para el club más grande del mundo", destaca.

"Para mí, no había otra opción. El Real Madrid estuvo siempre en primer lugar. Cuando llegó la oferta, supe desde el primer momento que quería venir aquí. Había hablado con Kroos y Marcelo", dice sobre su fichaje, al tiempo que se muestra encantado con su reencuentro con el técnico italiano Carlo Ancelotti.

"La ilusión de poder trabajar de nuevo con Ancelotti es enorme. Le conozco de mi etapa en el Bayern de Múnich. Nuestra relación fue realmente muy buena y me alegro mucho de que podamos trabajar otra vez juntos aquí", termina.