David Alonso correrá en MotoGP con Honda en 2027

Archivo - 80 ALONSO David (col), CFMoto Aspar Team, CF Moto Moto3, action during the 2024 Moto3 Grand Prix of Thailand on the Chang International Circuit from October 25 to 27, in Buriram, Thailand - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto colombiano David Alonso firmó este martes un contrato plurianual con Honda Racing Corporation para correr la temporada que viene en MotoGP, después de competir durante dos años en Moto2 con el equipo CFMOTO Azul Marino Aspar Team del fabricante Kalex, según comunicó la marca nipona.

Alonso llegó a un acuerdo con Honda Racing para convertirse en piloto del fabricante japonés en el Mundial de 2027 de MotoGP, con un contrato plurianual, aunque todavía se desconoce si competirá con el equipo Honda HRC o con LCR Honda. "Debutará con la Honda de 2027 en los test posteriores a la carrera en Valencia", confirmó el anuncio.

El colombiano, de 20 años, debutó en 2023 en Moto3, temporada en la que quedó tercero tras lograr sus primeras cuatro victorias, antes de proclamarse campeón de la categoría al año siguiente. Actualmente disputa su segunda temporada en el Mundial de Moto2, ocupando la cuarta plaza en la clasificación general y con opciones de pelear por el título. El joven piloto ha sumado un total de 20 victorias, 30 podios y 9 'poles' entre Moto3 y Moto2.