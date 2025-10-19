David Cantero, plata en las Finales de las Series Mundiales de triatlón

Archivo - El español David Cantero cruza la línea de meta en las Finales del Campeonato del Mundo de Triatlón de Torremolinos. - WORLD TRIATHLON - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español David Cantero ha finalizado en la segunda posición las Finales de las Series Mundiales, celebradas este domingo en la ciudad australiana de Wollongong, una prueba en la que se impuso el local Matthew Hauser y el italiano Alessio Crociani cerró las posiciones de podio.

El triatleta valenciano firmó en las Finales de las Series Mundiales en Australia el mejor puesto de su corta carrera. El campeón del mundo Sub-23 del curso pasado protagonizó una gran remontada en el tramo de carrera para alcanzar la plata. Cantero, que con este resultado finaliza quinto en la clasificación general de las Series Mundiales, sólo fue superado en Wollongong por el local Matthew Hauser. El local cruzó la línea de meta 33 segundos antes que el español.

Una prueba en la que Hauser tomó la delantera ya desde la parte de natación, lo que le permitió establecerse en la cabeza de carrera de la prueba junto a otros seis atletas, entre ellos el italiano Alessio Crociani, que acabó tercero. Así, llegarían a la parte de carrera con hasta 57 segundos de distancia con respecto a Cantero. Pero en ese tramo, el español comenzaría una espectacular remontada con la que esl español alcanzó la segunda posición.

Por su parte, el otro español que formó parte de la prueba, Roberto Sánchez Mantecón, finalizó 31º en la prueba y 16º en la general. En la categoría élite femenina, Anna Godoy, acabó la prueba en octava posición y 12ª en la general, mientras que Miriam Casillas fue 13ª en la prueba y 27ª en la general.