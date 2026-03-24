David Ferrer: "La Copa Davis puede cambiarte a la hora de aceptar la presión y de evolucionar como tenista"

Archivo - David Ferrer ,captain of Spain, protests during the men’s singles tennis match go 2025 David Cup Qualifiers Second Round between Spain and Denmark at Club Tennis Puente Romano on September 13, 2025, in Malaga, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española de Copa Davis, David Ferrer, confía en tener "un buen equipo" el próximo mes de septiembre cuando les toque visitar a Chile en busca del billete para la fase final de una competición por equipos que "puede cambiarte a la hora de aceptar la presión y de evolucionar como tenista".

"Bueno, la Copa Davis puede cambiar a un tenista a la hora de aceptar la presión y de evolucionar como tenista. La Copa Davis te da muchísimo y en ese aspecto, yo creo que todo tenista que haya jugado Copa Davis, tiene un crecimiento personal y deportivo muy importante", señaló Ferrer a Europa Press tras el acto para anunciar a 'Generali' como nuevo patrocinador de la RFET.

El de Jávea está ahora 'tranquilo' ya que no tienen que jugar la competición hasta el próximo mes de septiembre cuando se medirán a Chile a domicilio. "Es un rival difícil, tienen a Jarry, a Garín, tienen muy buenos jugadores, pero queda mucho. Obviamente, pues depende de dónde juguemos y también el tipo de superficie, al final tenemos que ver también qué jugadores van a estar disponibles y cómo llegan físicamente", advirtió.

Además, la eliminatoria, que dará billete para las Finales, se jugará justo después del Abierto de los Estados Unidos, lo que para el extenista "no es fácil porque además juegas fuera de casa y hay que cambiar de continente". "Aceptamos que es así, no pasa nada, son cosas que pueden pasar. Confío en que tengamos un buen equipo para poder pasar a las Finales", deseó.

En este sentido y por diferentes motivos, casi siempre relacionados con la condición física, 'Ferru' no ha podido tener "mucho" a Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo y ganador de siete 'Grand Slams'. "Ha sido una pena porque en la última eliminatoria (en la Final a 8 de Bolonia del año pasado) se lesionó y teníamos oportunidad de ganar la Copa Davis. Son cosas que pueden pasar y hay que seguir adelante", expresó el capitán español.

Pero pese a la baja del tenista murciano y de jugar en pista rápida cubierta, una superficie poco favorable, España fue capaz de alcanzar la final, perdida finalmente ante la anfitriona. "Honestamente, yo intento hacerlo lo mejor que puedo y que salga bien. Aprendes el hacer un equipo y muchas veces tampoco depende de ti porque tienes un rival que también lucha para poder ganar", indicó,

"Pero sí que estoy muy contento por la parte del equipo, por cómo lucharon y lo que hicieron. La verdad es que me sentí muy agradecido por el sacrificio que hicieron para poder hacer esas eliminatorias, tanto en Marbella (donde remontaron un 0-2 ante Dinamarca) como en Bolonia", añadió al respecto.

Y para esa próxima eliminatoria, David Ferrer podría tener más opciones ante la irrupción de nuevos jóvenes como Rafa Jódar. "Es un 'jugadorazo'. Ya hizo de 'sparring' en el equipo hace dos años y tenía maneras de ser un grandísimo jugador y de contar con una madurez importante siendo tan joven. Me alegro mucho por él y, claro, por el futuro del tenis español", sentenció el alicantino.