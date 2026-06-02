David Ferrer: "Jódar está marcando diferencias para la edad que tiene, nos va a dar muchas alegrías"

Archivo - David Ferrer, Capitain of Spain Team, looks on during the Spain Team announcement for the Malaga Final 8 of the Davis Cup 2024 at Consejo Superior de Deportes CSD on September 23, 2024, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, ha comentado este martes que Rafa Jódar es un jugador que "está marcando diferencias" en el circuito pese a su corta edad y que está llamado a dar "muchas alegrías" al tenis español en los próximos años, y que por ello deben cuidarlo.

"Rafa Jódar es un jugador que está marcando diferencias para la edad que tiene. El año pasado jugó muy pocos torneos ATP y este año ya ha ganado un título y alcanzado los cuartos de final de un Gran Slam. Es un jugador diferencial, y que hay que cuidar porque nos va a dar muchas alegrías al tenis español", afirmó el capitán español de Copa Davis en declaraciones a la RFET tras la presentación de la equipación de la Selección Española Generali de Tenis.

Ferrer apuntó que "sin duda" tendrá la oportunidad de jugar la Copa Davis, y que lo hará "cuanto antes". "Nos puede ayudar muchísimo a conseguir otra ensaladera. Tenísticamente tiene golpes ganadores sin buscarlos, eso es algo muy importante, y también tiene mucho ritmo de pelota. Además, es un jugador alto que se mueve muy bien", analizó.

Además, el de Jávea destacó que el tenista madrileño "tiene margen de mejora" en su tenis, ya que no es un jugador que esté "completamente hecho". "A nivel mental es muy maduro, muy diferente a lo que esperas de un jugador de 19 años. Tiene capacidad de sufrimiento, de entender el juego, y me ha sorprendido para bien", subrayó.

También tuvo palabras de halago para Martí Landaluce, al que ve "muy bien". "Está haciendo muy buenos números y es otro jugador que tiene un gran potencial tenístico. También es muy maduro, muy estable y muy sufridor. Me gustó mucho poder verlo en directo en Roland Garros", confesó.

Por último, expresó que la recuperación de Carlos Alcaraz "va bien" y que "lo importante" es que llegue con "las mejores garantías a la competición". "Es un jugador que tiene capacidad de superar obstáculos y volver a estar arriba. Las lesiones son algo lógico en un momento de tu carrera. Juegan muchísimos partidos y esto es un aprendizaje por parte de Carlos, así como una evolución en su vida profesional y también personal", concluyó.