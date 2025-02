David Ferrer: "No hemos ganado la eliminatoria, pero hemos dado un gran paso"

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, calificó de "inmejorable" el estreno de este sábado en la primera ronda del Mundial de tenis con un 0-2 en los individuales sobre Suiza, "un gran paso" para estar en la siguiente eliminatoria.

Pedro Martínez y Roberto Carballés pusieron a España a una victoria de avanzar en la Davis, a la cita de septiembre donde espera ya una Dinamarca que superó a Serbia (2-3). "Inmejorable. Además, hemos ganado en dos sets y la carga física siempre es importante de cara a mañana. No hemos ganado la eliminatoria, pero hemos dado un gran paso", dijo 'Ferru' en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

"Tanto Roberto como Pedro lo han hecho muy bien. Me ha sorprendido muy gratamente esa madurez mental que han tenido, cómo han aguantado. Y estoy muy feliz por ellos porque han dado un gran paso de cara a mejorar para el futuro", añadió.

Pedro Martínez abrió la serie en el Swiss Tennis Arena de Biel, con un 6-4, 7-6(7) sobre Dominic Stricker. "Nunca es fácil abrir una serie. El primer punto es uno de los más difíciles siempre. Es algo por lo que llevo trabajando toda mi vida y es una responsabilidad que uno debe abrazar con orgullo y como un reto, porque al final lo es. Y creo que he gestionado muy bien la situación y gracias a ello he podido ganar", dijo el valenciano.

Mientras, para Carballés fue el debut soñado, con un doble 6-4 ante Jerome Kym. "Es una sensación increíble. Llevaba mucho tiempo esperando este momento y estoy muy contento de haber vivido un partido así y haber ganado. Nervioso estaba, pero intentaba que no se me notara. He intentado pensar solo en hacer mi trabajo, en cómo tenía que jugar, concentrarme en las cosas buenas que podía hacer y, bueno, lo he conseguido", apuntó el granadino.