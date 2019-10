Publicado 10/10/2019 13:32:20 CET

Fútbol.- David Gallego: "Ha sido un honor poder defender el escudo del Espanyol" - AFP7 - Archivo

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exentrenador del RCD Espanyol David Gallego ha asegurado en una carta abierta emitida por el club que ha sido un "honor" para él poder defender el escudo 'perico' y ha deseado que, en sus distintas etapas, haya podido hacer mejorar a los jugadores blanquiazules que ha dirigido desde la cantera hasta el primer equipo.

"Como sabéis el pasado lunes cerré una etapa en nuestro club. Desde que tuve el privilegio de pertenecer a la estructura de técnicos del mismo ha sido un honor poder defender este escudo. Lo he hecho dando el máximo esfuerzo y dedicación tanto en mi etapa en el Juvenil, el filial y las etapas en el primer equipo", señaló.

Gallego, destituido por los malos resultados del equipo en LaLiga Santander, en posiciones de descenso, quiso agradecer a todo el entorno del club su apoyo en una profesión "tan bonita" que le ha hecho hacer "sacrificios".

"En primer lugar y especialmente a mi familia, también a los diferentes cuerpos técnicos con los que he trabajado, al presidente, Chen Yanseng, y a las diferentes direcciones deportivas que confiaron en mí, a toda la gente del club que trabaja en el día a día a la que muchos aficionados no conocen pero que tienen un valor muy importante", comentó.

"Por supuesto a todos los jugadores que he podido entrenar. Me llevo vuestro cariño y vuestro respeto. Es lo que me habéis demostrado en el día a día. Espero haber podido ayudar a vuestro crecimiento profesional y creo que ha sido así en muchos casos", se sinceró.

También aseguró sentirse "muy orgulloso" de ver a tantos jugadores que pasaron por sus plantillas y que ahora son "profesionales con un brillante futuro". "Seguid trabajando, no dejéis nunca de creer en vosotros y de defender este escudo con orgullo", apeló.

"Gracias a la afición por vuestro apoyo en todos estos años. Sois el alma del club y siempre respetaré vuestra opinión, no dejéis de apoyarlo nunca. ¡Gracias, Espanyol!", concluyó el técnico de Súria.