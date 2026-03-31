David Gordo: "Seguro que De la Fuente y Arbeloa han tenido en cuenta el gol de Gonzalo"

David Gordo, head coach of Spain U21, looks on during the UEFA EURO U-21 qualification, Group A, football match played between Spain U21 and Kosovo U21 at Centro Deportivo Wanda Alcala de Henares stadium on March 31, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de la Sub-21, David Gordo, afirmó este martes que "seguro" que su homólogo en la Absoluta, Luis de la Fuente, y el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, "han tenido en cuenta" el gol de Gonzalo García ante Kosovo en el Centro Deportivo Alcalá de Henares en la fase de clasificación al Europeo de 2027.

"Seguro que lo han tenido en cuenta (De la Fuente y Arbeloa), Gonzalo es muy importante como el resto de los que han conformado esta convocatoria. Son jugadores con mucho futuro, Luis claro que tiene en cuenta a Gonzalo y a todos los demás. Tenemos comunicación continua, me pregunta por todos. Se dedica en cuerpo y alma en buscar lo mejor para la selección", dijo el técnico alcalaíno.

Gordo confesó que "Ojalá fuesen 10" de la Sub-21 con la selección Absoluta, porque en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trabajan para eso. "Cualquiera de ellos puede dar el salto a la Absoluta en cualquier momento. Si van muchos a la Absoluta, nosotros tiraremos de la Sub-19 u otro Sub-21. Tenemos una de las mejores materias primas como futbolistas. No hay mejor sitio para llegar a la Absoluta que estar en la Sub-21", indicó.

"Estos jugadores tienen mucha hambre por crecer y se ven capaces de superar cualquier reto", dijo sobre sus jugadores tras el 2-0 sobre Kosovo en la fase de clasificación del Europeo de 2027. "Solo puedo elogiar a todos, estoy contento de que Pablo García haya sumado", dijo sobre el otro goleador.

Finalmente, Gordo, natural de Alcalá de Henares, ciudad que acogió el encuentro ante los balcánicos, mostró su orgullo por la ciudad complutense. "Me siento muy orgulloso de ser alcalaíno y hoy mucho más viendo la respuesta de la gente de mi ciudad", concluyó.