David Llorente se cuelga el bronce en contrarreloj de kayak cross en el Mundial - RFEPIRAGÜISMO/MARC ECHANIZ

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El palista español David Llorente ha conquistado la medalla de bronce en la contrarreloj individual de kayak cross del Campeonato del Mundo de eslalon, que se está disputando en Oklahoma City (Estados Unidos), en una primera jornada en la que seis palistas se han clasificado para las eliminatorias del sábado.

El segoviano completó su bajada con un registro de 46.98 segundos, quedándose a tan solo 44 centésimas del británico Joseph Clarke (46.54), nuevo campeón mundial, y a 28 centésimas del checo Jakub Krejci (46.70).

Mientras, Manu Ochoa fue undécimo con un crono de 47.99 segundos, mientras que Pau Echaniz amarró la 27ª plaza con 49.42 segundos, asegurando también su presencia en la fase decisiva.

En la categoría femenina, las tres españolas se clasificaron para las eliminatorias del sábado. Miren Lazkano firmó una brillante cuarta posición con un tiempo de 51.79 segundos, a apenas 74 centésimas de la australiana Jessica Fox (51.05). Laia Sorribes cuajó una gran bajada para adjudicarse la séptima plaza con un registro de 52.58 segundos, mientras que Maialen Chourraut fue décima con 52.93 segundos.

Así, los seis palistas de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) certificaron su clasificación para las rondas eliminatorias cara a cara que se disputarán el sábado.

Este martes se celebrarán las mangas clasificatorias del K1 femenino, con Laia Sorribes, Miren Lazkano y Maialen Chourraut, y las series masculinas con Pau Echaniz, Miquel Travé y David Llorente. En la jornada vespertina llegarán los primeros títulos por equipos con las finales de Patrullas K1. El conjunto femenino peleará por los metales, mientras que la patrulla masculina cerrará el programa.