David López: "Hay confianza total en salvarnos"

El jugador y capitán del RCD Espanyol David López ha asegurado este jueves que el grupo tiene "confianza total" en que lograrán la permanencia en LaLiga Santander y más con la llegada optimista de Abelardo Fernández al banquillo 'perico', y a escasos días de su debut en el derbi contra el FC Barcelona.

"No servirá de nada mirar atrás, no mejoraremos en nada. Pero nos quedan tres o cuatro meses que serán partidos importantísimos. El primero es contra el Barça, después veremos qué pasa. El vestuario debe estar unidos y creer, debemos estar confiados y pensar en el único objetivo de la salvación. Hay confianza total en salvarnos", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, la llegada de Abelardo ha dado buenos ánimos al grupo. "Tiene energías muy positivas, siendo muy optimista, y el mensaje que nos transmite es el de hacer un reset y empezar desde cero, sabiendo que las cosas no están bien pero que tampoco está tan lejos, la salvación está a cinco puntos y vamos partido a partido", comentó.

El primero de ellos, un derbi ante un Barça líder. "Es un partido en el que tenemos que defender la historia y el orgullo de este club, la afición, y más ahora que lo está pasando mal. Es un partido idóneo para darle la vuelta, si ganamos el sábado se le olvidará a la gente una parte mala de la temporada. Tenemos que darles cosas para que nos sigan", comentó dirigiéndose a la afición.

"Sinceramente, a mí todo es no me interesa ni me importa, pienso en ganar porque un derbi es especial. No hace falta ningún tipo de motivación extra. En la situación en la que estamos sólo nos vale ganar y si le sumas que es un derbi, pues imagínate", añadió.

A nivel personal, piensa en ganar y en superar el mal inicio de temporada, y por ello reitera que quiere ver a sus compañeros en ese mismo modo. "Necesitamos en el vestuario gente que crea y confíe, que haya utilizado el 'parón' para desconectar, descansar, y que vuelve con más fuerza que nunca. Sabemos que será difícil pero ni mucho menos imposible", aseguró.

"Nos tenemos que adaptar a lo que el entrenador propone y a su manera de jugar. Quizá por mis características estoy más cómodo en defensa de cuatro, nunca había jugado en defensa de tres. Yo estoy a total disposición del club y del entrenador, me intentaré adaptar lo más rápido posible a la posición que él crea que es en la que puedo ayudar más al equipo", comentó sobre dónde prefiere jugar.

Sobre el 'Pitu' Abelardo, reconoció que mínimo traerá consigo un cambio de esquema. "Para empezar hay cambio de sistema, nos ha transmitido que irá de un 4-2-3-1 o 4-3-3, volvemos a la línea de '4'. Hay que cerrar la portería, estamos encajando muchos goles, mejorar en aspecto defensivo e ir dando pasos hacia adelante", aportó.