David Navarro vuelve al Real Zaragoza como Coordinador Deportivo de Fútbol

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Zaragoza ha incorporado este jueves a David Navarro como Coordinador Deportivo del Área de Fútbol, menos de un año después de su última etapa en el club aragonés, y será el enlace entre el primer equipo y la cantera zaragocista, según un comunicado.

"El Real Zaragoza incorpora a David Navarro a su estructura como nuevo Coordinador Deportivo del Área de Fútbol, una figura clave que reforzará la conexión entre el primer equipo y la cantera zaragocista", informó la entidad maña en su página web.

David Navarro dependerá directamente de la Dirección Deportiva y se encargará de la coordinación operativa de todas las estructuras deportivas del club, siendo el responsable de gestionar de manera integral la relación entre el primer equipo y la cantera.

Así, "actuará como enlace entre los cuerpos técnicos, supervisará la participación de los jóvenes talentos en los entrenamientos, unificará criterios metodológicos y gestionará de manera eficiente los recursos, las instalaciones y la planificación diaria".

Además, realizará un seguimiento personalizado de jugadores y técnicos, fomentando su "desarrollo y formación continua, promoviendo la disciplina, la cultura de club y la comunicación interna". También participará activamente en la detección, retención y promoción del talento, "fortaleciendo así la identidad y el sentido de pertenencia dentro del Real Zaragoza", según el comunicado.

David Navarro ya formó parte del Real Zaragoza entre marzo y diciembre de 2024, desempeñando el cargo de segundo entrenador de la primera plantilla y haciéndose cargo del equipo en el partido frente al Racing de Ferrol, que concluyó con victoria por 1-0.

El Zaragoza incorpora a "un profundo conocedor del fútbol aragonés y del trabajo de base", tras pasar por equipos como Utebo, Barbastro, Ejea, Almudévar, Huesca, Sariñena y Tarazona, por lo que posee un "sólido conocimiento del talento local y de la estructura futbolística de la región".

"Con la incorporación de David Navarro, el Real Zaragoza refuerza su compromiso con la profesionalización y la planificación estratégica, fortaleciendo el Área de Fútbol y asegurando una relación cada vez más sólida y eficiente entre la cantera y el primer equipo", concluyó el comunicado.