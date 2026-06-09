David Silva: "La selección está en un gran momento y capacitada para ganar el Mundial"

Archivo - 04 May 2024, United Kingdom, Manchester: Former Manchester City player David Silva pictured prior to the start of the English Premier League soccer match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers at the Etihad Stadium. Photo: Richard S - Richard Sellers/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex internacional español David Silva ha comentado este martes que la selección española está "en un gran momento y capacitada para ganar el Mundial", a la que ve con "un buen grupo y ambiente", parecido al que tenía el equipo que se proclamó campeón del mundo en 2010.

"La selección está en un gran momento y está capacitada para ganar el Mundial. Esperemos que traigan la Copa otra vez. Hay un buen grupo y un buen ambiente como teníamos nosotros y eso es fundamental para ganar una competición así. La convivencia es muy importante", afirmó el campeón del mundo y Europa con España en un acto de LaLiga y OSHEE.

Silva apuntó que el equipo viene haciendo "un trabajo excepcional" con el que han ganado la Eurocopa. "Son un gran grupo con jugadores de altísimo nivel. Además, tienen un entrenador que sabe gestionar muy bien el grupo y está practicando un fútbol muy bonito. El ideal para la selección", subrayó.

El canario destacó a Francia, al que ve "muy fuerte" como una de las principales favoritas al título, y resaltó el papel de algunas "selecciones tapadas" como Senegal o Japón que le gustan mucho como juegan. En cuanto a nombres propios del combinado español, se quedó con Mikel Oyarzabal, con el que compartió vestuario en la Real Sociedad, y cree que es "muy importante" para el equipo.

Por último, reflexionó sobre las condiciones de altura a las que tendrá que hacer frente España en su partido ante Uruguay en Guadalajara: "Será igual para los dos equipos y tendrán que acostumbrarse lo antes posibles. Al principio es bastante diferente, pero luego terminan adaptándose. Son gente que está acostumbrados a competir a estos niveles. Están muy trabajados en este aspecto".