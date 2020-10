David Soria: "Es un Barça más trabajador, más comprometido"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del Getafe David Soria explicó que ve a un "Barça más trabajador y comprometido" esta temporada, "todos a una", y por tanto peligrosos como cada curso, de cara a la visita azulgrana este sábado al Coliseum en la jornada 6 de LaLiga Santander.

"Esperamos un Barça más trabajador, más comprometido en todos los aspectos de presionar, de defender todos juntos. Un equipo más formado. Quizá a lo mejor tenga menos individualidades pero a nivel de equipo está más fuerte", dijo este jueves en rueda de prensa.

El meta azulón vio claro el cambio en el Barça con la llegada de Ronald Koeman. "Tienen un entrenador diferente, le pedirá cosas diferentes. Les veo más comprometido a nivel físico o mentalidad, donde van todos a una. Corren todos y es un dato que les alaba, que están con hambre y que son peligrosos", afirmó.

Por otro lado, la dura derrota (2-8) y eliminación en la pasada Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich supone otra razón para el cambio en el Barça. "Ellos saben que una derrota así hace daño y eso el orgullo les tiene que doler, quieren reivindicarse cuanto antes posible y lo están demostrando, han cambiado", dijo.

Además, Soria se mostró contento con su momento y el del equipo madrileño, séptimo en la tabla. "Me encuentro bien. Hemos hecho un inicio de año bueno que es verdad que si no le das continuidad no vale para nada. A nivel físico como en todos los aspectos me encuentro muy bien", apuntó.

El meta español se refirió también a la polémica con David de Gea en la selección y a su deseo de ser llamado por Luis Enrique. "Todos los partidos son buenos para poder hacer tu trabajo y que el seleccionador esté atento, estar preparado por si te llama. Hay que entrenar y tener esa pequeña suerte con que el equipo esté a un rendimiento alto como está dando y a ver si la próxima lista tengo suerte", afirmó.

"Estamos en una posición que, no creo que sea De Gea, es una posición que puede pasar de héroe a villano en un momento. El otro día saca una mano espectacular en Valdebebas y el otro día puede tener parte de culpa en el gol pero esto es así, la portería es así. Si fallas se nota mucho y la crítica con nosotros está a la orden del día y tenemos que vivir con ella", añadió.