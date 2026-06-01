Davide Ancelotti firma como entrenador del Lille

Archivo - November 30, 2025, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Sao Paulo (SP), 11/30/2025 - Brasileirao/Corinthians vs Botafogo - Botafogo coach Davide Ancelotti during the match between Corinthians and Botafogo, valid for the 36th round of the Brazilian foot - Europa Press/Contacto/Fabricio Bomjardim Da Silva,

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, se convirtió este lunes en nuevo entrenador del LOSC Lille francés, equipo con el que regresa a Europa tras su etapa como según técnico en el Real Madrid hasta 2025, y tras su experiencia como primer entrenador en el Botafogo brasileño.

"El LOSC Lille anuncia el nombramiento de Davide Ancelotti como entrenador del primer equipo. El técnico italiano (36 años), que ha pasado por los clubes y selecciones más importantes del mundo, ha firmado un contrato por dos años", avanzó el club en un comunicado.

El de Parma se incorporó al cuerpo técnico de su padre, Carlo Ancelotti, en el París Saint-Germain, como preparador físico. El joven técnico desempeñó posteriormente las mismas funciones en el Real Madrid (2013-2015), antes de convertirse en segundo entrenador en el Bayern de Múnich (2016-2017) y, posteriormente, en el Nápoles (2018-2019).

Davide Ancelotti, "el mejor de su promoción" al obtener la licencia UEFA A en 2016, según el club francés, continuó su trayectoria como segundo entrenador en la Premier League con el Everton (2019-2021), antes de que su padre regresara al Real Madrid (2021-2025), donde amplió un palmarés excepcional con dos Champions League (2022, 2024), una Copa Mundial de Clubes (2022) y una Copa Intercontinental (2024).

En 2025 y a los 35 años, el hijo de Ancelotti se convirtió en entrenador del Botafogo, que finalizó sexto en Liga, logrando una plaza para la Copa Libertadores. Una vez concluyó el curso, regresó al cuerpo técnico de su padre en la selección de Brasil, que disputa este verano el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Según destacó el Lille, Davide Ancelotti "es un gran profesional que reúne todas las cualidades y competencias del entrenador moderno". "Su visión del fútbol y su enfoque del oficio de entrenador son rigurosos y muy actuales. Nos han seducido mucho su energía y su determinación. Nos ha impresionado su madurez y su experiencia. Y estamos convencidos de que está preparado y cuenta con todas las aptitudes para desarrollar el proyecto deportivo", señaló, Olivier Létang, presidente del club.

"Davide encaja con nuestros valores, los comparte y, además, conoce a la perfección el proyecto que llevamos desarrollando desde hace ya más de cinco años para el LOSC. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Davide y le damos la bienvenida", agregó.

Por su parte, Davide Ancelotti se mostró "muy orgulloso y feliz" por esta oportunidad en un club que jugará la Liga de Campeones. "Hemos hablado mucho juntos, he encontrado una conexión humana, ideas y valores alineados. El proyecto del LOSC encaja conmigo, con una identidad clara, exigencias y trabajo duro. Es un club serio, ambicioso, competitivo y con presencia habitual en la escena europea. Es un honor para mí representar al Lille", dijo.