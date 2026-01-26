Davide Massa pitará el Benfica-Real Madrid y Benoit Bastien, el Barça-Copenhague

Archivo - Davide Massa (Referee) during the Italian championship Serie A football match between AC Monza and Hella Verona FC on 1 February 2025 at U-Power stadium in Monza, Italy - Photo Morgese-Rossini / DPPI - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El colegiado Davide Massa pitará el partido entre Benfica y Real Madrid y el francés Benoit Bastien dirigirá el FC Barcelona-Copenhague, ambos encuentros de la última y unificada jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26.

Massa será el árbitro en el reencuentro de José Mourinho, actual entrenador del Benfica, con el Real Madrid este miércoles (21.00) en Da Luz. Será la segunda vez que el italiano dirija al equipo merengue en la Liga de Campeones, después de la vuelta de octavos ante el RB Leipzig (1-1), en la edición que levantó el conjunto madridista.

En el Spotify Camp Nou (21.00), pitará el francés Benoit Bastien, que también tiene un solo precedente con el FC Barcelona. Fue en la temporada 2021-2022, en la ida de los octavos de final de la Europa League, cuando el conjunto 'blaugrana' no pudo pasar del 0-0 ante el Galatasaray, también como local.

En el caso del Atlético de Madrid, que se enfrenta en el Riyadh Air Metropolitano (21.00) al Bodo/Glimt en esta última jornada, tendrá como colegiado al italiano Maurizio Mariani, que ya dirigió este mismo curso el encuentro de la fase de liga que los rojiblancos perdieron en Anfield (3-2) frente al Liverpool.

En el Athletic Club-Sporting CP (21.00), el árbitro será el alemán Felix Zwayer, sin balance previo en encuentros de los 'leones, pero que dirigió la final de la Europa League el año pasado entre Tottenham y Manchester United, partido que se disputó también en San Mamés. Además, el noruego Espen Eskas, que pitó el triunfo del Real Madrid por 6-1 sobre el AS Monaco la semana pasada, será el colegiado del Bayer Leverkusen-Villarreal (21.00).