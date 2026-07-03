Davidovich alcanza su primera cuarta ronda en Wimbledon y Jódar y Bouzas se despiden del torneo

16 June 2026, United Kingdom, London: Spanish tennis player Alejandro Davidovich Fokina in action against Great Britain's Cameron Norrie during their men's singles round of 32 match of the HSBC Championships at The Queen's Club. Photo: Adam Davy/PA Wire/d - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se ha metido este viernes en los octavos de final de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre hierba, tras imponerse de manera solvente al húngaro Marton Fucsovics en tres sets (7-6(3), 6-2, 6-3), mientras que el madrileño Rafa Jódar y la gallega Jessica Bouzas quedarían eliminados tras caer ante el japonés Shintaro Mochizuki (1-6, 7-6(5), 6-4, 6-4) y la estadounidense Jessica Pegula (6-1, 6-3), respectivamente.

Por primera vez en su carrera, Alejandro Davidivich alcanza los octavos de final de Wimbledon. Y lo hace después de dominar y ganar de manera solvente al húngaro Marton Fucsovics, al que no le permitió entrar en el partido en ningún momento. El malagueño estuvo sobresaliente con su servicio, el que no cedió en todo el encuentro y con el que sólo tuvo que hacer frente a cuatro pelotas de rotura en contra.

Todo ello en un encuentro en el que el primer set sería el más disputado. Ambos tenistas estuvieron solventes con su saque, aunque Fucsovics tendría que salvar hasta tres pelotas de rotura en contra antes de que la manga se decidiera en el 'tie break'. Y en la muerte súbita, Davidovich sería muy superior con un contundente 7-3 a su favor que le colocaba con ventaja en el encuentro.

Una ventaja que no haría más que agrandarse con el transcurso del partido. El buen nivel y la iniciativa lograda con el saque en la primera manga se haría aun más patente en el segundo y tercer set. En ambos, además, el español 'Foki' tendría rédito al resto. En el segundo parcial quebraría hasta en dos ocasiones el saque de su rival (6-2), mientras que en el tercero un solo saque al resto sería suficiente para cerrar el partido (6-3).

La nota negativa de la jornada en clave española la pusieron Rafa Jódar y Jessica Bouzas. El tenista madrileño no pudo superar en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki, número 151 del ránking ATP y proveniente de la fase previa. Jódar se vio sorprendido por el tenista nipón, que fue capaz de darle la vuelta a un partido que arrancó un 6-1 favorable al madrileño.

Sin embargo, el encuentro cambiaría en la segunda manga, mucho más disputada y que acabó llevándose Mochizuki. Y eso que el inicio del español fue inmejorable, rompiendo los dos primeros servicios de su rival, pero su bajada de nivel al saque hizo que no pudiera tomar ventaja en el marcador, cediendo también sus primeros dos turnos. Además, ambos conseguirían un 'break' más antes de que el set se decidiera en el 'tie break'.

En la muerte súbita, con de nuevo muchas concesiones al servicio, acabaría cayendo del lado de Mochizuki. El japonés aprovecharía su segunda oportunidad para cerrar la manga con un 7-5 en el marcador. Así, el encuentro, que en sensaciones favorecía al asiático, volvía se igualaba a un set. Los errores --18 en la segunda manga-- habían llevado a Jódar a perder confianza en su juego, y eso sería aprovechado por el japonés.

El primero en desequilibrar el tercer parcial sería Mochizuki, que quebraría en blando el saque de Jódar en el tercer juego. Pese a ello, el madrileño reaccionaría con un 'break' en el sexto juego para igualar el tanteo (3-3). Pero, de nuevo, en el tramo decisivo, el nipón estaría más certero llevándose dos juegos consecutivos con 4-4 en el marcador, y adjudicándose la manga (6-4).

Por segundo partido consecutivo, Jódar volvía a estar al borde de la eliminación, pero esta vez no le salvaría una interrupción en el encuentro como ante Pablo Carreño. El tenis del tenista de Leganés volvería a ser errático, un doble 'break' en contra, en el segundo y cuarto turno de saque, sería definitivo para que el japonés cerrara el set, el partido (6-4) y su pase a cuarta ronda, donde se medirá al italiano Jannik Sinner, que se impuso cómodamente al estadounidense Jenson Brooksby (6-4, 6-3, 6-4).

El que también conseguiría el pase a los octavos de final sería el serbio Novak Djokovic, ganador siete veces del torneo, que se deshizo en su duelo de tercera ronda del francés Arthur Rinderknech en cuatro sets (7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) en tres horas y 15 minutos de encuentro. Ahora, buscará los cuartos de final ante el ruso Roman Safiullin, que dio la sorpresa de la jornada al imponerse en tres sets del brasileño Joao Fonseca (6-3, 6-3, 6-3).

Por su parte, la gallega Jessica Bouzas no pudo dar la sorpresa en su duelo de tercera ronda ante la cabeza de serie número cuatro del torneo, Jessica Pegula. La estadounidense pasó por encima en un encuentro en el que apenas dejó sumar cuatro juegos a la española. Así, la victoria de Pegula sería muy contundente (6-1, 6-3) en menos de una hora de encuentro.

También avanzó a la ronda de octavos de final la número una del mundo y máxima favorita a hacerse con el título, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que venció en dos sets en un disputado partido ante la letona Jalena Ostapenko, a la que se impuso por un doble 6-4.