Davidovich apea a Carreño y Munar ni inquieta al campeón Ruud

Alejandro Davidovich, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich superó a su compatriota Pablo Carreño para debutar con victoria en el Mutua Madrid Open, cuarto ATP Masters 1000 de la temporada, y citarse en tercera ronda con el noruego Casper Ruud, vigente campeón que empezó su defensa en la Caja Mágica apeando al también local Jaume Munar.

Después de perderse las citas de Montecarlo y Barcelona por una lesión abdominal, Davidovich firmó una seria puesta en escena en el partido que abrió el tenis en la pista Arantxa Sánchez Vicario. El malagueño, que en la previa reconoció que el parón le había venido bien, sobre todo para estar más fresco mentalmente, superó a un Carreño que buscaba un punto de inflexión en la tierra madrileña.

El fuerte inicio de 'Foki' se vio en su agresividad al resto, logrando un 4-1 fulgurante que Carreño logró suavizar recuperando uno de los 'breaks'. Sin embargo, el tenista andaluz hizo buena su renta para apuntarse la primera manga y, en la reanudación, volvió a tomar ventaja temprana. Fue en la única bola de 'break' que tuvo el segundo set, una igualada batalla que sonrió a Davidovich.

Carreño, que venía de dos meses de exitoso rodaje en el Challenger, se aferró a la pista como hace dos días, sin encontrar resquicio para la remontada. 'Foki', en busca al menos de los octavos de final que firmó en Madrid en 2023, se medirá ahora a Ruud, contra quien tiene un 3-3 en duelos entre ambos. El noruego dio cuenta de un Munar que ya había avisado de estar falto de ritmo y de tenis tras dos meses complicados por lesión.

El balear, que reapareció con derrota en Barcelona, tuvo un segundo asalto de máxima exigencia en Madrid, pese a tener el apoyo de la Manolo Santana. El vigente campeón selló su debut en apenas una hora, y solo un juego en contra, el 1-1 del segundo set, un largo juego en el que sudó lo indecible Munar para guardar su saque. El español solo pudo aplaudir a Ruud en la red tras el 6-0, 6-1.