Davidovich avanza firme a cuartos de final en Dallas

Alejandro Davidovich, Dallas Open - Europa Press/Contacto/Daniel McGregor-Huyer

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich avanzó este miércoles a cuartos de final del torneo de Dallas (Estados Unidos), de categoría ATP 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar (6-4, 6-4) al estadounidense Alex Michelsen.

El malagueño, que vuelve a la carga este 2026 en busca de estrenar su palmarés, firmó su segunda victoria esta semana en la cita texana y ahora se medirá al canadiense Denis Shapovalov o al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

'Foki' se llevó un encuentro rápido, que encarriló con el 'break' en el tercer juego del primer set. A partir de ahí, el tenista español fue siempre por delante hasta la victoria. Davidovich, recuperado de las molestias que le hicieron retirarse del Abierto de Australia, se apuntó la manga superando una bola de 'break' en el sexto juego.

Ya en el segundo parcial, el malagueño empezó rompiendo a su rival en el primer juego y, sin más opciones de 'break' de un lado y de otro, Davidovich aprovechó la renta para avanzar en Dallas, donde es el único representante español que queda en el cuadro.